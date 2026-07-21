世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程賽果直播｜張家朗蔡俊彥佘繕妡爭標

撰文：普利森
出版：更新：

世界劍擊錦標賽2026將於7月22日至30日在亞洲國際博覽館（亞博）舉行，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等香港運動員主場爭標，其中蔡俊彥以衛冕劍手身份出戰男子花劍個人賽。
本文每日更新香港劍擊隊的賽程及賽果，以及直播詳情；同時列出售票連結、票價及亞博座位表等比賽資料。

世界劍擊錦標賽2026｜香港男子花劍隊將派出梁千雨（左起）、何承謙、蔡俊彥和張家朗出戰男子花劍團體賽。（中國香港劍擊總會）

世界劍擊錦標賽2026｜免費直播

https://fencingtv.com/

世界劍擊錦標賽2026｜香港隊賽程賽果

世界劍擊錦標賽2026｜7月22日（三）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月22日（三）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午9:00

男子花劍個人賽（分組賽）

何承謙、梁千雨

上午11:00

女子重劍個人賽（分組賽）

朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

世界劍擊錦標賽2026｜7月23日（四）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月23日（四）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午9:00

男子重劍個人賽（分組賽）

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

上午11:00

女子佩劍個人賽（分組賽）

薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

世界劍擊錦標賽2026｜7月24日（五）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月24日（五）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午9:00

女子花劍個人賽（分組賽）

鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾

上午11:00

男子佩劍個人賽（分組賽）

陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

世界劍擊錦標賽2026｜7月25日（六）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月25日（六）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午8:30

男子花劍個人賽

（64強至8強）

蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

上午10:10

女子重劍個人賽

（64強至8強）

佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

晚上6:00

開幕典禮

晚上6:30

男子花劍個人賽 女子重劍個人賽

（4強至決賽）

蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

晚上9:10

頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月26日（日）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月26日（日）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午9:00

男子重劍個人賽

（64強至8強）

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

上午10:40

女子佩劍個人賽

（64強至8強）

薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

晚上6:00

男子重劍個人賽 女子佩劍個人賽

（4強至決賽）

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

晚上8:25

頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月27日（一）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月27日（一）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午9:00

女子花劍個人賽

（64強至8強）

鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾

上午10:40

男子佩劍個人賽

（64強至8強）

陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

晚上6:00

女子花劍個人賽 ws1子佩劍個人賽

（4強至決賽）

鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾

陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

晚上8:25

頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月28日（二）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月28日（二）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午8:30

男子花劍團體賽

（64強至銅牌戰）

蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

上午8:30

女子重劍團體賽

（64強至銅牌戰）

佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

晚上6:45

男子花劍團體賽 女子重劍團體賽

（決賽）

蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

晚上8:55

頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月29日（三）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月29日（三）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午8:30

男子重劍團體賽

（64強至銅牌戰）

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

上午8:30

女子佩劍團體賽

（64強至銅牌戰）

薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

晚上6:00

男子重劍團體賽 女子佩劍團體賽

（決賽）

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

晚上7:40

頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月30日（四）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月30日（四）

開賽時間

賽事

香港隊參賽名單

上午8:30

女子花劍團體賽

（64強至銅牌戰）

鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾

上午8:30

男子佩劍團體賽

（64強至銅牌戰）

陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

下午5:00

閉幕典禮

晚上6:00

女子花劍團體賽

男子佩劍團體賽

（決賽）

鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾

陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

晚上7:50

頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜香港隊參賽名單

男子花劍個人及團體賽：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
女子花劍個人及團體賽：鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾
男子重劍個人及團體賽：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
女子重劍個人及團體賽：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦
男子佩劍個人及團體賽：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林
女子佩劍個人及團體賽：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

世界劍擊錦標賽2026｜售票詳情

嘉里世界劍擊錦標賽2026 官方售票平台 👉🏻 Klook

比賽日期：2026年7月22日至30日
比賽地點：亞洲國際博覽館（亞博）

票價：
A類門票：$1500
B類門票：$1050（視線受阻）
C類門票：$1200
D類門票：$840（視線受阻）
E類門票：$800
F類門票：$500
G類門票：$350
H類門票：$250
二號館票價劃一$150港元（7月25日起，持Arena門票均可進入Hall 2）

世界劍擊錦標賽2026｜座位表及票價。（劍總Facebook圖片）
世界劍擊錦標賽2026｜蔡俊彥將在香港主場力爭蟬聯世界冠軍。（中國香港劍擊總會圖片）
世界劍擊錦標賽2026｜佘繕妡曾在大獎賽多哈站封后，具備爭標實力。（中國香港劍擊總會圖片）

嘉里世界劍擊錦標賽2026 官方售票平台 👉🏻 Klook

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