世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程賽果直播｜張家朗蔡俊彥佘繕妡爭標
世界劍擊錦標賽2026將於7月22日至30日在亞洲國際博覽館（亞博）舉行，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等香港運動員主場爭標，其中蔡俊彥以衛冕劍手身份出戰男子花劍個人賽。
本文每日更新香港劍擊隊的賽程及賽果，以及直播詳情；同時列出售票連結、票價及亞博座位表等比賽資料。
世界劍擊錦標賽2026｜免費直播
世界劍擊錦標賽2026｜香港隊賽程賽果
世界劍擊錦標賽2026｜7月22日（三）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午9:00
男子花劍個人賽（分組賽）
何承謙、梁千雨
上午11:00
女子重劍個人賽（分組賽）
朱嘉望、陳渭泠、吳海諦
世界劍擊錦標賽2026｜7月23日（四）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午9:00
男子重劍個人賽（分組賽）
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
上午11:00
女子佩劍個人賽（分組賽）
薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文
世界劍擊錦標賽2026｜7月24日（五）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午9:00
女子花劍個人賽（分組賽）
鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾
上午11:00
男子佩劍個人賽（分組賽）
陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林
世界劍擊錦標賽2026｜7月25日（六）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午8:30
男子花劍個人賽
（64強至8強）
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
上午10:10
女子重劍個人賽
（64強至8強）
佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦
晚上6:00
開幕典禮
晚上6:30
男子花劍個人賽 女子重劍個人賽
（4強至決賽）
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦
晚上9:10
頒獎典禮
世界劍擊錦標賽2026｜7月26日（日）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午9:00
男子重劍個人賽
（64強至8強）
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
上午10:40
女子佩劍個人賽
（64強至8強）
薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文
晚上6:00
男子重劍個人賽 女子佩劍個人賽
（4強至決賽）
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文
晚上8:25
頒獎典禮
世界劍擊錦標賽2026｜7月27日（一）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午9:00
女子花劍個人賽
（64強至8強）
鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾
上午10:40
男子佩劍個人賽
（64強至8強）
陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林
晚上6:00
女子花劍個人賽 ws1子佩劍個人賽
（4強至決賽）
鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾
陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林
晚上8:25
頒獎典禮
世界劍擊錦標賽2026｜7月28日（二）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午8:30
男子花劍團體賽
（64強至銅牌戰）
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
上午8:30
女子重劍團體賽
（64強至銅牌戰）
佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦
晚上6:45
男子花劍團體賽 女子重劍團體賽
（決賽）
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦
晚上8:55
頒獎典禮
世界劍擊錦標賽2026｜7月29日（三）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午8:30
男子重劍團體賽
（64強至銅牌戰）
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
上午8:30
女子佩劍團體賽
（64強至銅牌戰）
薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文
晚上6:00
男子重劍團體賽 女子佩劍團體賽
（決賽）
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文
晚上7:40
頒獎典禮
世界劍擊錦標賽2026｜7月30日（四）賽程
開賽時間
賽事
香港隊參賽名單
上午8:30
女子花劍團體賽
（64強至銅牌戰）
鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾
上午8:30
男子佩劍團體賽
（64強至銅牌戰）
陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林
下午5:00
閉幕典禮
晚上6:00
女子花劍團體賽
男子佩劍團體賽
（決賽）
鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾
陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林
晚上7:50
頒獎典禮
世界劍擊錦標賽2026｜香港隊參賽名單
男子花劍個人及團體賽：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
女子花劍個人及團體賽：鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾
男子重劍個人及團體賽：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
女子重劍個人及團體賽：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦
男子佩劍個人及團體賽：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林
女子佩劍個人及團體賽：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文
世界劍擊錦標賽2026｜售票詳情
嘉里世界劍擊錦標賽2026 官方售票平台 👉🏻 Klook
比賽日期：2026年7月22日至30日
比賽地點：亞洲國際博覽館（亞博）
票價：
A類門票：$1500
B類門票：$1050（視線受阻）
C類門票：$1200
D類門票：$840（視線受阻）
E類門票：$800
F類門票：$500
G類門票：$350
H類門票：$250
二號館票價劃一$150港元（7月25日起，持Arena門票均可進入Hall 2）
嘉里世界劍擊錦標賽2026 官方售票平台 👉🏻 Klook