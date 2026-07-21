世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程賽果直播｜張家朗蔡俊彥佘繕妡爭標

世界劍擊錦標賽2026將於7月22日至30日在亞洲國際博覽館（亞博）舉行，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等香港運動員主場爭標，其中蔡俊彥以衛冕劍手身份出戰男子花劍個人賽。

本文每日更新香港劍擊隊的賽程及賽果，以及直播詳情；同時列出售票連結、票價及亞博座位表等比賽資料。



世界劍擊錦標賽2026｜香港男子花劍隊將派出梁千雨（左起）、何承謙、蔡俊彥和張家朗出戰男子花劍團體賽。（中國香港劍擊總會）

世界劍擊錦標賽2026｜免費直播

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世界劍擊錦標賽2026｜香港隊賽程賽果

世界劍擊錦標賽2026｜7月22日（三）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月22日（三） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午9:00 男子花劍個人賽（分組賽） 何承謙、梁千雨 上午11:00 女子重劍個人賽（分組賽） 朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

世界劍擊錦標賽2026｜7月23日（四）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月23日（四） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午9:00 男子重劍個人賽（分組賽） 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 上午11:00 女子佩劍個人賽（分組賽） 薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

世界劍擊錦標賽2026｜7月24日（五）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月24日（五） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午9:00 女子花劍個人賽（分組賽） 鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾 上午11:00 男子佩劍個人賽（分組賽） 陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

世界劍擊錦標賽2026｜7月25日（六）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月25日（六） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午8:30 男子花劍個人賽 （64強至8強） 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 上午10:10 女子重劍個人賽 （64強至8強） 佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦 晚上6:00 開幕典禮 晚上6:30 男子花劍個人賽 女子重劍個人賽 （4強至決賽） 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦 晚上9:10 頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月26日（日）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月26日（日） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午9:00 男子重劍個人賽 （64強至8強） 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 上午10:40 女子佩劍個人賽 （64強至8強） 薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文 晚上6:00 男子重劍個人賽 女子佩劍個人賽 （4強至決賽） 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文 晚上8:25 頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月27日（一）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月27日（一） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午9:00 女子花劍個人賽 （64強至8強） 鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾 上午10:40 男子佩劍個人賽 （64強至8強） 陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林 晚上6:00 女子花劍個人賽 ws1子佩劍個人賽 （4強至決賽） 鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾 陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林 晚上8:25 頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月28日（二）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月28日（二） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午8:30 男子花劍團體賽 （64強至銅牌戰） 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 上午8:30 女子重劍團體賽 （64強至銅牌戰） 佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦 晚上6:45 男子花劍團體賽 女子重劍團體賽 （決賽） 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦 晚上8:55 頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月29日（三）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月29日（三） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午8:30 男子重劍團體賽 （64強至銅牌戰） 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 上午8:30 女子佩劍團體賽 （64強至銅牌戰） 薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文 晚上6:00 男子重劍團體賽 女子佩劍團體賽 （決賽） 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文 晚上7:40 頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜7月30日（四）賽程

世界劍擊錦標賽2026香港隊賽程｜7月30日（四） 開賽時間 賽事 香港隊參賽名單 上午8:30 女子花劍團體賽 （64強至銅牌戰） 鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾 上午8:30 男子佩劍團體賽 （64強至銅牌戰） 陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林 下午5:00 閉幕典禮 晚上6:00 女子花劍團體賽 男子佩劍團體賽 （決賽） 鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾 陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林 晚上7:50 頒獎典禮

世界劍擊錦標賽2026｜香港隊參賽名單

男子花劍個人及團體賽：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

女子花劍個人及團體賽：鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾

男子重劍個人及團體賽：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

女子重劍個人及團體賽：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

男子佩劍個人及團體賽：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

女子佩劍個人及團體賽：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

世界劍擊錦標賽2026｜售票詳情

嘉里世界劍擊錦標賽2026 官方售票平台 👉🏻 Klook

比賽日期：2026年7月22日至30日

比賽地點：亞洲國際博覽館（亞博）

票價：

A類門票：$1500

B類門票：$1050（視線受阻）

C類門票：$1200

D類門票：$840（視線受阻）

E類門票：$800

F類門票：$500

G類門票：$350

H類門票：$250

二號館票價劃一$150港元（7月25日起，持Arena門票均可進入Hall 2）

世界劍擊錦標賽2026｜座位表及票價。（劍總Facebook圖片）

世界劍擊錦標賽2026｜蔡俊彥將在香港主場力爭蟬聯世界冠軍。（中國香港劍擊總會圖片）

世界劍擊錦標賽2026｜佘繕妡曾在大獎賽多哈站封后，具備爭標實力。（中國香港劍擊總會圖片）

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