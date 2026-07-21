跳繩｜香港首辦交互繩世界賽圓滿結束 港隊182人月底征亞錦賽

由中國香港跳繩總會舉辦的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，今年獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證，並獲文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署及香港賽馬 會慈善信託基金全力支持，賽事一連5天在灣仔伊利沙伯體育館上演，於日前（19日）圓滿落幕。



香港首辦世界交互繩邀請賽，有法國、日本、韓國、泰國、美國等頂尖國際選手，與中國香港精英運動員同場較技。（繩總提供）

國際跳繩聯合會（IJRU）會長Shaun Hamilton表示：「中國香港跳繩總會一直是我們（IJRU）非常倚重的合作夥伴，他們總能快速把我們的願景化為具體行動。這次世界交互繩邀請賽，他們再一次把比賽規格與水準推向新高；事實上，香港無論在場地、組織能力或經驗上，都完全具備舉辦國際體育盛事的實力，我們非常期待未來繼續並肩合作。」

國際跳繩聯合會（IJRU）會長Shaun Hamilton表示，香港無論在場地、組織能力或經驗上，都完全具備舉辦國際體育盛事的實力。（繩總提供）

今年賽事於7月15日展開，頭炮是「慶回歸速度跳繩章別挑戰賽」；之後分別上演香港跳繩邀請錦標賽「個人賽事」及「團體賽事」。「個人賽事」方面，焦點落在「中國香港跳繩總會29周年紀念盃」。憑藉在30秒速度賽及3分鐘耐力賽中脫穎而出的優異表現，黃天佑與王巧兒分別奪得男、女子組總冠軍。

至於「團體賽事」，焦點則為「回歸盃」，以累積獎牌總數定勝負。男子組方面，柯卓霖表現搶眼，最終奪得3金1銀1銅；女子組方面，區皢芊與張芷恩亦不甘示弱，雙雙收穫4銀1銅佳績。

港隊在DDC速度賽獲得兩個亞軍。（繩總提供）

至於最後一天（19日）則舉行「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational, 簡稱 DDCWI），法國、日本、韓國、泰國、美國等頂尖國際選手，與中國香港精英運動員同場較技。本屆賽事亦非常榮幸獲得 Olympics.com 作全球轉播。

今屆DDCWI賽事，高級組（16歲或以上）及初級賽（12至15歲）「花式賽」（Performance）都由日本包辦三甲，分別由Junk Swing及Tsukuyomi封王，盡顯他們在這個項目擁有超前水平。不過，中國香港代表Jumpy Soul在終極決賽的團體自由對決（Freestyle Battle）中取得第3名；在高級組花式賽屈居亞軍的YOUNG BLOOD，則力壓Junk Swing在團體對決中奪冠。至於速度賽（Speed），冠軍都是由日本隊伍奪得，但中國香港代表Elite2及Vigor F1分別於高級組與初級組摘下亞軍。

中國香港代表Jumpy Soul在終極決賽的團體自由對決（Freestyle Battle）中取得第3名。（繩總提供）

MIRROR成員楊樂文（Lokman）擔任特別嘉賓，除了載歌載舞外，更與花式跳繩世界冠軍、中國香港代表隊主將何柱霆即席進行一場街舞與花式跳繩的Battle（對戰），鬥得難分難解。

何柱霆賽後認為今次對戰非常有趣，他又說：「花式跳繩跟街舞可以融合在一起，毫無違和感，尤其是DDC的賽事，兩者的特點都可以一併展現出來。」

Lokman表示：「今日終於見識到中國香港跳繩隊的實力，他們真的好厲害！」他又叮囑大家要繼續支持中國香港跳繩隊，尤其「稍後他們會去中國紹興參加亞洲跳繩錦標賽，希望他們繼續為港增光！」

Lokman@MIRROR擔入今次賽事的表演嘉賓，更與花式跳繩世界冠軍何柱霆即席Battle。（繩總提供）

事實上，本屆賽事同樣是7月底在中國紹興舉行的「亞洲跳繩錦標賽」之前哨戰，港隊將派出182名運動員參賽，繩總主席黃婷期望：「去年我們在世界錦標賽拿下不錯的成績，今年也希望在亞錦賽延續佳績，尤其跳繩運動在亞洲正處於領先地位；但比成績更重要的是，能與內地和亞洲各國選手交流切磋，這對港隊運動員的整體水準提升，會有非常大的幫助。」