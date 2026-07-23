世界劍擊錦標賽2026｜張家朗蔡俊彥佘繕妡7.25爭標｜賽程賽果更新

香港於2026年首度舉辦世界劍擊錦標賽，7月25日是其中一日重頭戲，男子花劍及女子重劍個人賽同日上演，力爭衛冕的蔡俊彥聯同張家朗和何承謙，以及佘繕妡、朱嘉望和吳海諦分別出戰男花和女重，本文詳列一眾港將的賽程、賽果，以及免費直播時間表。



世界劍擊錦標賽2026｜賽程賽果

男子花劍個人賽｜64強

早上8:30 蔡俊彥 Vs Jose BRICENO（委內瑞拉）【藍色劍道】

早上9:20 何承謙 Vs Jaimie COOK（英國）【7號劍道】

早上9:20 張家朗 Vs Alexandre SIDO（法國）【紅色劍道】

蔡俊彥。（資料圖片）

張家朗。（資料圖片）

何承謙。（趙子晉攝）

女子重劍個人賽｜64強

早上10:10 吳海諦 Vs Alexandra LOUIS MARIE（法國）【紅色劍道】

早上10:30 朱嘉望 Vs Tierna OXENREIDER（美國）【5號劍道】

早上10:30 佘繕妡 Vs Dilnaz MURZATAEVA（烏茲別克）【綠色】

佘繕妡。（資料圖片）

吳海諦。（中國香港劍擊總會）

朱嘉望。（湯致遠攝）

世界劍擊錦標賽2026｜免費直播

https://fencingtv.com/

TVB明珠台（84台）

25/7（六） 下午5:50至晚上9:25

26/7（日） 下午5:50至晚上8:40

27/7（一） 下午5:50至晚上8:35

28/7（二） 下午4:50至晚上9:25

29/7（三） 下午4:20至晚上7:50

30/7（四） 下午3:05至晚上7:35

myTV SUPER則於7月25日至30日期間直播焦點賽事，請留意官方公布。