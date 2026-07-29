香港足球盛會｜曼城車路士國際米蘭祖雲達斯　訪港名單+行程+直播

撰文：威廉神
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「香港足球盛會2026」8月展開，曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯四支歐洲冠軍級勁旅，將於8月1日及5日在啟德主場館上演兩場頂級對決。

夏蘭特剛戰畢世盃，不會隨曼城訪港。（資料圖片/路透社）

缺少神鋒夏蘭特的曼城，在新帥馬列斯卡領軍下，將於7月29日抵港，行程如下：

曼城訪港行程

日期

時間

行程

地點

7月29日

下午

抵港

7月30日

15:45

球員見面會

啟德零售館

7月31日

19:30

賽前記招及操練

啟德主場館

8月1日

19:30

曼城對國際米蘭

啟德主場館

曼城訪港陣容：

門將
當拿隆馬、Marcus Bettineili、Max Chabot、Jack Wint

後衛
艾洛利、麥斯阿利尼、加華度爾、古辛洛夫、歷高利維斯、史提芬麥芬尼、域陀萊斯、Matty Henderson-Hall、Kaden Braithwaite

中場
艾捷維利、菲爾科頓、積頓希斯基、高華錫、雷恩達斯、安東尼施美安、沙雲奴、Jeremy Monga、Divine Mukasa、Nico、Xavier Parker、Floyd Samba

前鋒
賴恩麥艾度、迪雲梅巴馬、Mamad Sangare

曼城訪港菲爾科頓領銜。（資料圖片/Getty Images）

國際米蘭訪港陣容：

待定

國際米蘭。（路透社）

香港足球盛會2026 HOY直播時間表（香港時間）

日期

時間

節目

播放頻道

7月31日

19:30

曼城操練

HOY App

8月1日

19:30

曼城 對 國際米蘭

HOY 77

8月4日

19:30

車路士操練

HOY App

8月5日

19:30

車路士 對 祖雲達斯

HOY 77

沙比阿朗素首度帶領車路士征戰。（資料圖片/路透社）

車路士訪港陣容：

門將
羅拔山齊士、菲臘佐真遜、Teddy Sharman-Lowe、Ted Curd

後衛
馬高柏利斯達、阿捷岩邦、韋斯利科芬拿、馬馬度沙亞、艾達拉比奧約、安塞爾米奴、利維高維爾、祖列爾哈圖、Tayo Subuloye、 Landon Emenalo、Calvin Diakite

中場
拉維亞、達里奧艾素高、Reggie Walsh、Reggie Watson、Mahdi Nicoll-Jazuli

前鋒
高爾彭馬、比諾傑坦斯、艾斯迪華奧、祖奧柏度、利安戴納、基利文、Ryan Kavuma-McQueen、Dastan Satpayev

意甲班霸祖雲達斯。(資料圖片)

祖雲達斯訪港陣容：

門將
1 馬迪亞比連 Perin、16 Di Gregorio、23 Pinsoglio

後衛
4 費達歷高加迪 Gatti、6 萊特基利 Kelly、15 皮爾卡魯魯 Kalulu、24 Rugani、25 祖奧馬里奧盧比斯 Joao Mario、27 安迪亞甘比亞素 Cambiaso、32 祖安卡巴爾 Cabal、40 莊拿斯魯希 Rouhi、43 Gil Puche、49 Van Aarle

中場
5 文路爾盧卡迪利 Locatelli、17 華斯積艾錫 Adzic、18 Ekhator、21 法比奧米列迪 Miretti、26 杜格拉斯雷斯 Douglas Luiz、29 艾法美路 Arthur、41 Owusu、基倫耶迪斯 Kenan Yildiz

前鋒
11 薩高華 Zhegrova、13 謝利美保格 Boga、14 Milik、45 Oboavwoduo、46 Licina、47 Durmisi、48 Elimoghale、韋斯頓麥堅尼 Weston McKennie

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