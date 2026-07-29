香港足球盛會｜曼城車路士國際米蘭祖雲達斯 訪港名單+行程+直播
「香港足球盛會2026」8月展開，曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯四支歐洲冠軍級勁旅，將於8月1日及5日在啟德主場館上演兩場頂級對決。
缺少神鋒夏蘭特的曼城，在新帥馬列斯卡領軍下，將於7月29日抵港，行程如下：
日期
時間
行程
地點
7月29日
下午
抵港
7月30日
15:45
球員見面會
啟德零售館
7月31日
19:30
賽前記招及操練
啟德主場館
8月1日
19:30
曼城對國際米蘭
啟德主場館
曼城訪港陣容：
門將
當拿隆馬、Marcus Bettineili、Max Chabot、Jack Wint
後衛
艾洛利、麥斯阿利尼、加華度爾、古辛洛夫、歷高利維斯、史提芬麥芬尼、域陀萊斯、Matty Henderson-Hall、Kaden Braithwaite
中場
艾捷維利、菲爾科頓、積頓希斯基、高華錫、雷恩達斯、安東尼施美安、沙雲奴、Jeremy Monga、Divine Mukasa、Nico、Xavier Parker、Floyd Samba
前鋒
賴恩麥艾度、迪雲梅巴馬、Mamad Sangare
國際米蘭訪港陣容：
待定
日期
時間
節目
播放頻道
7月31日
19:30
曼城操練
HOY App
8月1日
19:30
曼城 對 國際米蘭
HOY 77
8月4日
19:30
車路士操練
HOY App
8月5日
19:30
車路士 對 祖雲達斯
HOY 77
車路士訪港陣容：
門將
羅拔山齊士、菲臘佐真遜、Teddy Sharman-Lowe、Ted Curd
後衛
馬高柏利斯達、阿捷岩邦、韋斯利科芬拿、馬馬度沙亞、艾達拉比奧約、安塞爾米奴、利維高維爾、祖列爾哈圖、Tayo Subuloye、 Landon Emenalo、Calvin Diakite
中場
拉維亞、達里奧艾素高、Reggie Walsh、Reggie Watson、Mahdi Nicoll-Jazuli
前鋒
高爾彭馬、比諾傑坦斯、艾斯迪華奧、祖奧柏度、利安戴納、基利文、Ryan Kavuma-McQueen、Dastan Satpayev
祖雲達斯訪港陣容：
門將
1 馬迪亞比連 Perin、16 Di Gregorio、23 Pinsoglio
後衛
4 費達歷高加迪 Gatti、6 萊特基利 Kelly、15 皮爾卡魯魯 Kalulu、24 Rugani、25 祖奧馬里奧盧比斯 Joao Mario、27 安迪亞甘比亞素 Cambiaso、32 祖安卡巴爾 Cabal、40 莊拿斯魯希 Rouhi、43 Gil Puche、49 Van Aarle
中場
5 文路爾盧卡迪利 Locatelli、17 華斯積艾錫 Adzic、18 Ekhator、21 法比奧米列迪 Miretti、26 杜格拉斯雷斯 Douglas Luiz、29 艾法美路 Arthur、41 Owusu、基倫耶迪斯 Kenan Yildiz
前鋒
11 薩高華 Zhegrova、13 謝利美保格 Boga、14 Milik、45 Oboavwoduo、46 Licina、47 Durmisi、48 Elimoghale、韋斯頓麥堅尼 Weston McKennie