意大利及AC米蘭傳奇名宿　一代鐵衛巴里斯病逝　終年66歲

AC米蘭官方社交平台公布，意大利傳奇後衛，AC米蘭名宿巴里斯（Franco Baresi）去世，終年66歲。



AC米蘭一日前才因為錯誤發表巴里斯死訊而向外界澄清。巴里斯數月前在聖西路球場擔任米蘭冬奧開幕禮嘉賓，是他最後的公開露面。巴里斯去年多次來港，6月先參加AC米蘭香港足球學院開幕及剪綵，以及3月及7月來港觀賞香港足球盛會AC米蘭對利物浦並作親善宣傳。

巴里斯去年曾來港宣傳香港足球盛㑹2025。（Getty Images）

巴里斯在1972年以學徒身份加入米蘭青年軍，1977年正式在球會成年隊出道，效力20載至1997年退休，為AC米蘭上陣719次，攻入33球；曾伴隨球會兩度降落意乙，並取得過6次意甲冠軍和3次歐聯冠軍，開啟紅黑軍團在80年代尾開始的數十年盛世。

AC米蘭傳奇後衛巴里斯（Franco Baresi）曾帶領球隊3度奪得歐聯冠軍。（Getty Images）

巴里斯（Franco Baresi）一生只曾效力AC米蘭。（Getty Images）

巴里斯去年曾與香港傳媒作視像交流。

巴里斯2025年曾與利物浦名宿占士一起來港宣傳足球盛會。（盧翊銘攝）

巴里斯同時是意大利國家隊一代當然主力兼隊長，由1982年起至1994年為意大利披甲81次，攻入1球，是1982年世界盃冠軍隊成員，亦在90年及94年分別取得季軍和亞軍。特別是1994年他以隊長身份，踢足120分鐘後仍然身先士卒主射12碼，結果宴客而最終失落冠軍後，他在場上老淚縱橫，令人痛惜。

巴里斯（Franco Baresi）是意大利傳奇後防球員，為AC米蘭贏得3屆歐聯冠軍，亦為意大利贏過世界盃。（Getty Images）

AC米蘭聲明指：「AC米蘭的歷史因巴里斯的離開而流淚。他樹立的榜樣和深度，將永遠如同他的6號球衣一樣，成為球會DNA和過程中不可或缺、至關重要的組成部分。AC米蘭向巴里斯的全體家人致以的慰問，正如每一位紅黑球迷在這樣一個艱難時刻對自己發出的慰問。」