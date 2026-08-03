桌球上海大師賽｜卓林普11：6完勝威爾遜再封王　攬222萬港元獎金

世界排名第一的桌球名將卓林普（Judd Trump）於上海大師賽決賽表現神勇，面對近期多次在決賽擊敗自己的威爾遜（Kyren Wilson），以局數11：6大勝封王，奪21萬英鎊（約222萬港元）冠軍獎金。



決賽採21局11勝制，分兩節進行。首節賽事，卓林普在頭10局完全主導節奏，確立明顯領先優勢，帶著7：3的巨大優勢進入黃昏的第二節。

卓林普首節已奠定優勢。（新華社）

衛冕冠軍威爾遜在晚間賽段試圖反撲，第12局打出一棒103度，這是決賽第一棒單棒破百，隨後再下一城，比數縮小至5：8。但卓林普沒有手軟，他在關鍵的第14局及第15局，分別憑「打黑」及「打粉」拿下，一舉手握冠軍點。

威爾遜隨後雖轟出一棒134度清檯，但卓林普順利贏下第17局，總比數定格在11：6，繼2024年後，第二次於上海稱霸。

卓林普2026上海大師賽封王，威爾遜列第二。（新華社）

卓林普今屆先後在16強以6：4淘汰鶴健士（Barry Hawkins），8強直落6局零封老將希堅斯（John Higgins），4強戰以10：6擊敗中國球手吳宜澤，順利闖關，連退多名種子球手，冠軍含金量十足。

卓林普對決賽勝仗感到相當滿意，「威爾遜在近幾次決賽都擊敗了我。能夠以這種方式展開新球季，並在他身上贏回一仗，感覺很好。」他又補充，新世代球手如趙心童及吳宜澤步步進逼，令他更有動力保持狀態。「你想向大家證明自己仍然是世界第一，贏下這些大賽非常重要。」

另一邊廂，落敗的威爾遜難掩失落，他坦言第一節的表現成為致命傷：「第一節原本應該是5：5和。但卓林普太出色了，只要你給他機會，他就會懲罰你，他一旦聞到勝利的味道，就會立刻痛下殺手。」

卓林普在上季曾三次在大型決賽中敗於威爾遜手下，此次在上海大勝成功雪恥。（新華社）

中國公開賽本周六（8日）緊接著在太原開打，這項賽事自2019年後首度回歸WST賽曆。一眾頂尖球手將隨即轉戰，卓林普首輪對手是泰國球手沙安簡（Noppon Saengkham），威爾遜對手為愛爾蘭年輕球手希爾（Aaron Hill）。

卓林普上海封王。（新華社）

卓林普11：6完勝威爾遜奪上海大師賽冠軍。（新華社）

卓林普11：6完勝威爾遜奪上海大師賽冠軍。（新華社）

卓林普11：6完勝威爾遜奪上海大師賽冠軍。（新華社）