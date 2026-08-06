跳繩｜港隊亞錦賽摘19金 王巧兒奪全能冠軍 黃天佑膺港隊獎牌王

由亞洲跳繩聯合會（AJRU)、國家體育總局社會運動指導中心及中國毽球跳繩協會聯合主辦的「2026亞洲跳繩錦標賽」(亞錦賽)，一連4天於中國浙江紹興舉行，昨天（3日）圓滿結束。中國香港跳繩代表隊於3個年齡組別總共獲得19金32銀33銅、共84面獎牌的佳績。



中國香港跳繩代表隊於3個年齡組別總共獲得19金32銀33銅、共84面獎牌的佳績。（繩總提供）

亞錦賽設有不同年齡組別，除了成年組（16歲及以上）與青少年組（12至15歲），更特別設有少兒組（9至11歲），為年輕選手締造寶貴的參賽機會。本屆賽事匯聚來自9個國家及地區、共1,160名跳繩好手同場競技速度及花式各項賽事。港隊此次共派出182名運動員參賽，獲得不俗的戰績。

港隊在亞錦賽成年組獲得6金、13銀、13銅，除了在男、女子團體全能都摘金，李俊明、李健浤、吳詩雅及徐英枏更於公開組團體交互繩速度跳接力賽中力壓中國隊勇奪冠軍，成功打破中國隊在速度項目上的壟斷局面。曾於世錦賽奪得男子個人全能金牌的黃天佑，今次出戰多個團體項目，最終以2金、3銀、2銅的佳績，成為港隊成年組「獎牌王」。

黃天佑奪得2金、3銀、2銅，成為港隊成年組「獎牌王」。（繩總提供）

今年剛「升級」上成年組別的王巧兒，延續在上月舉行的香港邀請錦標賽的佳態，以較全面的表現，力壓國家隊首席運動員杜婷婷摘下女子個人全能金牌，本屆賽事個人一舉取得一金一銀一銅的優異成績。王巧兒表示：「今年升上成人組別便奪得個人全能金牌，實在有點意外，因為我清楚成人組有不少出色的運動員，例如中國的杜婷婷。我很高興能奪冠，證明這一年來的努力沒有白費。」

王巧兒今年剛「升級」上成年組別，仍在女子組贏得個人全能冠軍。（繩總提供）

港隊於「亞青」摘下5面金牌，女子及公開（混合）團能全能均奪冠。港隊在「亞少」的表現更有極大驚喜，一共奪得8面金牌，不單囊括男、女子及公開組團體全能金牌外，陸鏗善及莫若林亦分別獲得男、女子個人全能金牌。

港隊總教練莫偉豪總結道：「隨着中、日、韓等亞洲強隊於花式及速度項目的技術水平大幅提高，加上青少年選手表現已達成年組水平，區域競爭更趨白熱化。港隊回港後將展開針對性訓練，並擬透過參加更多國際賽事累積經驗，增強運動員的抗壓力與臨場發揮，全力備戰明年6月下旬於挪威舉行的世界跳繩錦標賽。」來屆亞錦賽則會在2028年於泰國上演。

港隊稍後將全力備戰明年6月下旬於挪威舉行的世界跳繩錦標賽。（繩總提供）

中國香港跳繩總會主席黃婷認為：「運動員近年表現越見成熟全面，有賴賽馬會『齊跳高飛』跳繩計劃的鼎力支持。計劃多年來在學校及社區層面積極推廣，發掘大批年輕新血；精英培訓方面則從體能、肌力、體操訓練及心理層面全方位支援，整體技術水平有顯著提升。」

亞錦賽期間，中國香港跳繩總會亦派代表隨團參與在河南鄭州舉行的「奔跑吧‧少年」全國青少年陽光體育大會。（繩總提供）

另一方面，亞錦賽期間，中國香港跳繩總會亦派代表隨團參與在河南鄭州舉行的「奔跑吧‧少年」全國青少年陽光體育大會。該大會由國家體育總局、教育部、國家衛生健康委、中央廣電總台、共青團中央、全國婦聯及河南省人民政府共同主辦，以趣味體育促進青少年身心健康為宗旨，吸引全國34個代表團、共1,668名青少年參與。香港代表團憑藉出色發揮與活力朝氣，勇奪表演賽第一名及三人交互繩花式（混合）第一名，成績令人鼓舞。