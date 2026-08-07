WTT瑞典大滿貫｜黃鎮廷陳顥樺爭衛冕　附香港隊及中國隊名單+賽程

香港乒乓球男雙組合黃鎮廷/陳顥樺去年在WTT瑞典大滿貫男雙奪魁，這個乒乓球「四大滿貫」其中一站將在8月8日開賽，黃鎮廷/陳顥樺攜手出擊力爭衛冕，港隊還有林兆恒、杜凱琹、吳詠琳和蘇籽童出戰。

中國乒乓球隊方面，孫穎莎宣布因傷退出，意味着她將放棄女單和女雙衛冕積分，而且連續退出三站WTT賽事。另一焦點王楚欽則本身未有報名參賽。

本文詳列WTT瑞典大滿貫香港隊及中國隊名單及賽程賽果，並隨比賽戰況持續更新。



香港隊WTT瑞典大滿貫2026參賽名單

香港隊WTT瑞典大滿貫2026參賽名單 項目 球手 男單 黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒 女單 杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童 男雙 黃鎮廷/陳顥樺 女雙 杜凱琹/吳詠琳 混雙 黃鎮廷/杜凱琹

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程

香港隊於WTT瑞典大滿貫的每日賽程有待賽會更新，以下為官方公布的比賽日期。

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月8日 下午3:00 男單外圍賽首圈、女單外圍賽首圈 晚上9:00 男單外圍賽首圈、女單外圍賽首圈 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月9日 下午4:00 男單外圍賽次圈、女單外圍賽次圈 晚上11:00 男單外圍賽第三圈、女單外圍賽第三圈 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月10日 晚上6:00 男單64強、女單64強、男雙24強、女雙24強 凌晨0:00 男單64強、女單64強、混雙24強 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月11日 晚上6:00 男單64強、女單64強、男雙24強、女雙24強 凌晨0:00 男單64強、女單64強、男雙24強、女雙24強、混雙24強 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月12日 晚上6:00 男單64強、女單64強、男雙16強、女雙16強、混雙16強 凌晨0:00 男單64強、女單64強、男雙16強、女雙16強、混雙16強 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月13日 晚上6:00 男單32強、女單32強、男雙8強、女雙8強、混雙8強 凌晨0:00 男單32強、女單32強、男雙8強、女雙8強、混雙8強 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月14日 晚上6:00 男單16強、女單16強、女雙4強、混雙4強 凌晨0:00 男單16強、女單16強、男雙4強、混雙決賽 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月15日 晚上6:00 男單8強、女單8強、女雙決賽 凌晨0:00 男單8強、女單8強、男雙決賽 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫2026賽程 日期 時間 賽事 8月16日 晚上6:00 男單4強、女單4強 凌晨0:00 男單決賽、女單決賽 以上為香港時間

香港隊WTT瑞典大滿貫往績

黃鎮廷/陳顥樺去年在WTT瑞典大滿貫打出驚喜，決賽面對中國的林詩棟/黄友政，黃鎮廷/陳顥樺兩度落後，最終以7：11、11：9、4：11、11：6及11：8反勝，首於大滿貫封王，亦是兩人合作以來第二個錦標。

WTT瑞典大滿貫奪魁，黃鎮廷/陳顥樺進帳2000排名積分，加上之後的美國大滿貫4強（700分）、倫敦球星挑戰賽亞軍（420分）、薩格勒布挑戰賽冠軍（400分）等，屢創佳績下世界排名一度升上第一。目前兩人世界排名第二，僅落後中國的林詩棟/黃友政。

WTT瑞典大滿貫｜黃鎮廷/陳顥樺去年於男雙封王。（WTT圖片）

WTT瑞典大滿貫其他焦點球手

「莎頭」孫穎莎及王楚欽雙雙缺席，前者更是大會抽籤前宣布因傷退出，王楚欽則本身未有報名，意味着中國隊將以世界排名第5的林詩棟及世界排名第2的王曼昱領軍。

中國隊WTT瑞典大滿貫2026參賽名單 項目 球手 男單 林詩棟、溫瑞博、向鵬、周啟豪、陳垣宇、陳俊菘 女單 王曼昱、陳幸同、王藝迪、蒯曼、陳熠、石洵瑤、覃予萱 男雙 林詩棟/溫瑞博 女雙 王曼昱/蒯曼、王藝迪/陳熠 混雙 林詩棟/蒯曼

其他隊伍精銳盡出，焦點選手包括「張本兄妹」張本智和及張本美和、「眼鏡兄弟」阿歷斯勒邦及菲歷斯勒邦、近況大勇的松島輝空、「六角戰士」莫利加特等。

WTT瑞典大滿貫｜申裕斌。（WTT圖片）

WTT瑞典大滿貫｜朱雨玲。（WTT圖片）