名古屋亞運游泳｜何詩蓓重拾比賽節奏備戰亞運 調整訓練加強恢復
名古屋亞運是何詩蓓（Siobhan Hauhey）在2026下半年的重點賽事之一，加上緊接有世界盃系列賽，她在今年上半年特地多游幾個比賽，希望重拾節奏，「每次比賽都學到不同的東西」。
由於歐鎧淳、鄭莉梅等隊友肯定不會參加名古屋亞運，28歲的何詩蓓遂成「三朝元老」兼香港游泳隊最年長的「大師姐」，她笑說「自己好老」，但也意味着擁有別人沒有的經驗，今年亦一直從經驗中學習，希望尋找適合現階段的自己的訓練方法。
近年鮮於香港比賽的何詩蓓，今日出戰香港游泳錦標賽女子200米自由泳、女子50米自由泳及女子4X100米自由泳接力。她於200自游出1分55.77秒奪金，50自則以24.99秒封后，與南華會「師妹」出戰4X100自則以第四名完成。
一連兩日的香港錦標賽是何詩蓓在名古屋亞運前的最後一戰，她說下半年有亞運及世界盃系列賽，賽程緊密，「所以今年特別增加比賽數目，希望身心都準備好比賽的節奏，我常說比賽辛苦過訓練，而且每場比賽都學到新東西」。何詩蓓在2026年已游過杜拜公開賽、中國公開賽、瑞典游泳賽、挪威游泳賽、一連三站的環地中海游泳賽及意大利游泳賽。
香港游泳隊早前公布名古屋亞運34人初選名單，有待港協暨奧委會落實，歐鎧汙、鄭莉梅、譚凱琳等熟悉的面孔全數缺陣，何詩蓓與簡綽桐成為「三朝元老」，28歲的何詩蓓更成香港游泳隊裏最年長一人。
她笑說經常覺得「好老」，「在游泳世界裏我真的是老將」，但年長同時也意味着經驗，「我的恢復難免不像以前那麼快，所以今年一直尋找最好的訓練方法，讓我可以維持訓練水平，但又多點時間恢復」。
何詩蓓在名古屋亞運預計將出戰50自、100自、200自及50蛙。她在杭州亞運狂掃2金1銀3銅，其中200米自由泳以1分54.12秒破亞運紀錄奪金。
1分53.92秒
（亞洲紀錄）
2021年7月28日
東京奧運
東京
1分53.93秒
2023年7月26日
世界錦標賽
福岡
1分54.08秒
2023年10月21日
世界盃
布達佩斯
1分54.12秒 （亞運紀錄）
2023年9月25日
杭州亞運
杭州
1分54.13秒
2026年5月28日
環地中海游泳賽
卡內
1分54.20秒
2023年12月1日
美國公開賽
格林斯伯勒
1分54.27秒
2026年5月23日
環地中海游泳賽
摩納哥
1分54.31秒
2026年4月18日
挪威Bergen Swimming Festival
卑爾根
1分54.52秒
2024年4月12日
美國TYR Pro Series
聖安東尼奧
1分54.53秒
2024年6月1日
環地中海游泳賽
摩納哥