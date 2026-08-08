名古屋亞運游泳｜何詩蓓重拾比賽節奏備戰亞運　調整訓練加強恢復

名古屋亞運是何詩蓓（Siobhan Hauhey）在2026下半年的重點賽事之一，加上緊接有世界盃系列賽，她在今年上半年特地多游幾個比賽，希望重拾節奏，「每次比賽都學到不同的東西」。

由於歐鎧淳、鄭莉梅等隊友肯定不會參加名古屋亞運，28歲的何詩蓓遂成「三朝元老」兼香港游泳隊最年長的「大師姐」，她笑說「自己好老」，但也意味着擁有別人沒有的經驗，今年亦一直從經驗中學習，希望尋找適合現階段的自己的訓練方法。



近年鮮於香港比賽的何詩蓓，今日出戰香港游泳錦標賽女子200米自由泳、女子50米自由泳及女子4X100米自由泳接力。她於200自游出1分55.77秒奪金，50自則以24.99秒封后，與南華會「師妹」出戰4X100自則以第四名完成。

名古屋亞運2026游泳｜何詩蓓在香港錦標賽女子200米自由泳大熱摘金。

一連兩日的香港錦標賽是何詩蓓在名古屋亞運前的最後一戰，她說下半年有亞運及世界盃系列賽，賽程緊密，「所以今年特別增加比賽數目，希望身心都準備好比賽的節奏，我常說比賽辛苦過訓練，而且每場比賽都學到新東西」。何詩蓓在2026年已游過杜拜公開賽、中國公開賽、瑞典游泳賽、挪威游泳賽、一連三站的環地中海游泳賽及意大利游泳賽。

名古屋亞運2026游泳｜何詩蓓在自由泳強勢依舊。（Getty Images）

香港游泳隊早前公布名古屋亞運34人初選名單，有待港協暨奧委會落實，歐鎧汙、鄭莉梅、譚凱琳等熟悉的面孔全數缺陣，何詩蓓與簡綽桐成為「三朝元老」，28歲的何詩蓓更成香港游泳隊裏最年長一人。

她笑說經常覺得「好老」，「在游泳世界裏我真的是老將」，但年長同時也意味着經驗，「我的恢復難免不像以前那麼快，所以今年一直尋找最好的訓練方法，讓我可以維持訓練水平，但又多點時間恢復」。

名古屋亞運2026游泳｜何詩蓓早前在環地中海賽游出近兩年最快200自時間。

名古屋亞運2026游泳｜何詩蓓在杭州亞運200米自由泳奪得個人及香港游泳史上首面亞運金牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

何詩蓓在名古屋亞運預計將出戰50自、100自、200自及50蛙。她在杭州亞運狂掃2金1銀3銅，其中200米自由泳以1分54.12秒破亞運紀錄奪金。