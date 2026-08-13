名古屋亞運2026排球｜香港女排寓賽於操　提升戰術盼亞運不留憾

「2026亞洲東區女子排球錦標賽」一連5日（11日至16日）在香港伊利沙白體育館舉行，香港女排昨晚（12日）火併韓國，最終輸15：25、16：25及22：25。

名古屋亞運9月舉行，香港女排加緊備戰，上月底曾到台北集訓7日，稍後亦會前往天津出戰亞錦賽。港隊在對韓國一戰仍保留6月亞洲盃的大部份主力球員，由隊長張曉諾、余映姿、梁雅貽、詹穎琳等領銜。

撰文：陳裕行 攝影：夏家朗



（夏家朗攝）

香港女排在亞洲東區賽被編入A組，同組對手除了名古屋亞運同組對手韓國，亦包括蒙古。曾任港隊隊長的老將余映姿在對韓國一戰未有正選上陣，她始終以「做好自己」為目標，希望一傳到位率能控制在七成以上；她亦讚揚今日大部分隊友表現出色，期望大家繼續支持香港女排。

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港隊雖在今日首戰失利，但球員表現出色。港隊女排隊長張曉諾認為，今場目標主要是適應場地，真正重點放在翌日賽事。她說：「雖然第三局咬得很緊，有機會追近，但最終被對手成功攔網。而今年球隊年輕化是好事，新血能帶來動力，亦讓年輕球員更快接觸高水平比賽。」作為首次在主場擔任隊長，她坦言，很高興隊友能在比賽中享受，並感受主場氣氛。

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名古屋亞運即將舉行，港隊亦會在亞運再次對韓國。張曉諾表示，針對韓國女排在攔網及快攻的優勢，將會加強及針對性發球以牽制對手，避免被對方的快節奏帶着走，同時亦會多運用戰術應對高攔網的威脅。她形容，亞運是大家等了很久、夢寐以求的比賽，資格得來不易，希望好好珍惜，最重要是上場時大家一條心，期望向大家證明香港女排也能踏上亞洲舞台。