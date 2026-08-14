乒乓WTT瑞典大滿貫｜杜凱琹吳詠琳挫世一　破王曼昱/蒯曼兩年不敗

要與中國乒乓球隊的王曼昱/蒯曼爭奪WTT瑞典大滿貫女雙4強席位，香港隊的杜凱琹/吳詠琳賽前特地翻看大量對方的比賽錄像備戰，兩人得出這樣的結論：「她們真的很誇張，銜接、速度非常快，我們要打得兇狠一點。」結果，杜凱琹/吳詠琳擊敗世界第一的故事，就此誕生。



杜凱琹夥拍黃鎮廷晉級混雙4強後，不足4小時又要出戰女雙4強。她與吳詠琳的對手是王曼昱/蒯曼，王/蒯是去年世界錦標賽女雙盟主，目前世界排名高踞第一。

杜凱琹/吳詠琳。（WTT圖片）

這場女雙準決賽，一開局便戰況一面倒——領先的卻是香港隊的杜凱琹/吳詠琳。「機會一半半的波，我們全數發力打、加質量，命中率比想像中高。」杜凱琹賽後說，她與吳詠琳賽前看了大量王/蒯的比賽錄像，知道對方速度快，她們不甘示弱，決定打得兇一點，領先5：4後完成一波6：0的攻勢，11：4的勝果絕對是贏在賽前部署。

王曼昱/蒯曼。（Getty Images）

王曼昱/蒯曼知道「杜吳配」有備而來，第二局一上場便壓住港隊，但戰至領先9：7，杜凱琹/吳詠琳及時調整心態，「一定要搏住打」，她倆一搏就是4分，以11：9再下一城。

第三、第四局都是王曼昱/蒯曼的天下，其實杜凱琹/吳詠琳第四局一度領先7：2，勝利在望，最終卻被對手以12：10拿下，加上第三局的11：4，王/蒯追成局數2：2。

「第四局其實『幾傷』，我們領先7：2，真的見到勝利的曙光，結果因此保守了。高手就是這樣，一見到對手保守，捉到一、兩分的機會，就能反勝。」杜凱琹說。

杜凱琹/吳詠琳。（WTT圖片）

到了第五局決勝，杜凱琹/吳詠琳立即提醒自己，只有重拾第一局的心態才有機會取勝，結果兩人一上場便領先5：0，王曼昱/蒯曼整局也未曾領先，結果「杜吳配」以11：5「埋齋」，寫下擊敗世界第一的篇章，將與韓國的申裕斌/朱芊曦爭入決賽。

「論實力，王曼昱/蒯曼肯定更勝一籌，但反正我們nothing to lose，所以便決定大膽搏。關鍵時刻我們也曾打得手緊，幸好及時調整，打得夠兇，甚至比訓練時更兇。」杜凱琹總結今場比賽，想贏還是怕輸，分別或許只在毫釐，但毫釐之間往往就是勝負分野。