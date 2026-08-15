馬會青少年足球精英匯｜傑志U18挫曼聯U16　首有香港球隊勝出

香港代表首度於「賽馬會青少年足球精英匯」擊敗曼聯U16。在接近4400名球迷觀戰下，傑志U18與曼聯U16昨日（14日）在旺角大球場合演友誼賽，雙方踢成1：1，互射十1二碼決勝，傑志最終以4：3奏凱。

採訪及撰文：陳裕行 攝影：湯致遠



（湯致遠攝）

開賽僅2分鐘，傑志U18 的林柏燃接應角球斬入禁區，曼聯U16門將「甩手」，皮球漏入網內，傑志U18先開紀錄。林柏燃於21分鐘帶球推進傳予李兆軒，後者射地波入網，但經視像助理裁判（VAR）覆核後，李兆軒越位在先，傑志U18「食詐糊」。

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曼聯U16下半場加強攻勢，但戰至80分鐘方由基斯杜化勁射破蛋。兩隊在法定時間踢成1：1，傑志U18在互射十二碼贏3：2，總比數以4：3勝出。

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為傑志U18先開紀錄的林柏燃獲得最佳球員，他賽後表示：「今場自己入球，又當選最佳球員，感覺很特別，因為我首次在旺角大球場及眾多球迷眼前入球，雖然有少許幸運成分，但十分高興。」他認為是役的強度遠勝港超，特別是體能不及對手，加上對方單對單的能力強，令球隊吃了不少苦頭。林柏燃賽後與曼聯U16的E祖斯夫合照，他指對方速度快、運球出色，比賽中還不停與他交談。

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E祖斯夫則說：「因為對手較年長，更加強壯成熟，球隊仍努力堅持到最後並追平，但在十二碼階段不幸落敗。」對於周日（16日）將面對香港U16代表隊，E祖斯夫預計比賽更偏向技術而非體能，「若能延續今日對傑志的傳控風格，並加快節奏，相信有很大機會取勝」。

談到首次來港作賽，E祖斯夫對現場眾多曼聯球迷的支持感到驚喜，即使經過13小時飛行，天氣又很炎熱，但看到大量球迷穿著曼聯球衣，感覺很好。

另一場「賽馬會青少年足球精英匯」友誼賽將於周日（16日）在旺角大球場再次上演，由香港U16代表隊對曼聯U16。

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