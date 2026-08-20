英超特攻｜阿仙奴主場食硬升班馬　揭幕戰勢「大」勝

新一季英超於周五深夜開鑼，上屆冠軍阿仙奴喜迎「升班馬」高雲地利；「兵工廠」今季增添了猛將般奴古馬雷斯，實力有增無減，加上近季對升班馬錄得全勝，今仗有望先拔頭籌。

（球賽編號：FB2844，8月22日 03:00開賽，Now 621直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50071346

阿仙奴雖然有翼鋒李安度杜沙特及中場基斯甸洛加特離隊，但兩員新兵希臘翼鋒謝索利斯及從紐卡素來投的般奴古馬雷斯於上周日的社區盾表現「對辦」，前者貢獻兩個助攻，古馬雷斯則於中場助攻助守，都是球隊以3：0大破曼城的功臣。

巴西國腳般奴古馬雷斯攻守能力全面，令阿仙奴中場線實力大幅提升。（路透社）

雖然祖利安添巴及威廉沙列巴兩名主力守將因傷缺陣，但阿仙奴勝在兵多將廣，而且他們近3季主場迎擊升班馬絕不手軟，錄得9戰全勝，其中對英冠冠軍列斯聯、李斯特城及般尼，分別大勝5：0、4：2及3：1，總入球皆超過3球。

由前車路士名將林柏特領軍的高雲地利，正是上屆英冠冠軍，他們以95分奪冠，比次席的葉士域治多11分，而且46場攻入97球只失45球，攻守能力都是英冠之冠。

阿仙奴新兵希臘翼鋒謝索利斯表現不俗，在社區盾貢獻兩次助攻。（路透社）

美國前鋒夏治胡禮上季為高雲地利射入17球，是球隊的神射手，而日本翼鋒坂元達裕亦有不俗表現，值得留意。

高雲地利升班最大功臣，非主帥林柏特莫屬。（Getty Images）

當然，阿仙奴始終實力超班，難怪其奪冠賠率最熱；而他們過往面對林柏特率領的球隊（車路士及愛華頓）取得4勝1和1負，且當中4場總入球超過3球，因此今仗除可捧「兵工廠」主勝外，「入球大」亦是不二之選。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH