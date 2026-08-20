英超特攻｜曼城重組後立立亂 般茅贈慶送「大」禮
撰文：威廉神
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曼城今屆大換血，主帥哥迪奧拿、主力洛迪及貝拿度施華等相繼離隊，在社區盾落筆打三更慘以0：3不敵阿仙奴，新一季英超首仗主場迎戰般尼茅夫，能否重振聲威？
（球賽編號：FB2838，8月23日 21:00開賽，Now 621直播）
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哥迪奧拿執教曼城10年後，上季尾卸任，由其「徒弟」馬利斯卡接掌帥印，而且一眾老臣尼敦阿基、史東斯及貝拿度施華亦約滿離隊，加上中場大將洛迪及雷恩達斯勢將他投，「藍月亮」今季可謂「大換血」。
曼城購入的新兵卻不多，最重磅的收購是以1.16億鎊從諾定咸森林羅致中場艾利洛安達臣，不過觀乎早前社區盾對阿仙奴的表現，新兵舊將融合得不太順利。
不過，上屆殺入前6名的般尼茅夫，同樣換帥，上季領軍的伊拉奧拿轉投了利物浦，德國籍教練馬高羅斯走馬上任，且有阿根廷中堅馬高斯辛尼斯轉投熱刺，新星高洛比又告受傷，起碼休養到10月底，球隊攻守力大打折扣。
而且，曼城過往10次主場對般尼茅夫錄得全勝，其中8場更淨勝2球或以上，因此今仗可捧「藍月亮」主場報捷，「入球大」亦屬穩開。
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