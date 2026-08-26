新鴻基地產香港單車節5隧3橋新路線 UCI賽回歸 附前港將騎行貼士

香港旅遊發展局主辦的年度單車盛事「新鴻基地產香港單車節」10月11日（星期日）舉行！健兒將穿橋過隧，以全新角度飽覽城市景觀與海港景色，逾6,500 個名額現已開放報名。



今年路線全面升級，非競賽項目由50公里升級為「56公里組」，以「五隧三橋」全新路線登場，當中包括首度開放予單車行走的中九龍繞道。此外，「UCI 1.1級公路賽」亦將回歸，一眾世界級車手將於市區上演巔峰對決。曾征戰多個國際公路賽的前香港單車隊代表梁志賢（Kenji）對今屆盛事極為期待，更親身分享騎行及安全貼士！

全新56公里路線更具挑戰性 首增中九龍繞道路段

參與車友穿橋過隧賞城市風光

今年單車節帶來全新玩法，不但將起點及終點移師至西九文化區博物館道，更將「50公里組」升級成「56公里組」，以「五隧三橋」全新路線帶來更豐富的騎行體驗。路線將途徑長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，其中連接油麻地及啟德的中九龍繞道，更是首度開放予單車行走！一眾健兒將橫跨油尖旺、深水埗、葵青、荃灣、沙田及九龍城6個地區，踏上橋面、踩入隧道，穿梭於新舊城區之間，回程入隧道前更可遠眺啟德體育園，以單車角度欣賞不一樣的城市風景。

「50公里組」升級成「56公里組」，首度開放中九龍繞道。

Kenji非常期待能夠踩上中九龍繞道：「中九龍繞道首次開放予單車行走，路段長超過 4.5 公里，為56 公里組路線中覆蓋最長的一段隧道，相比以往的 50 公里組，大家會有較長的時間在隧道中行走，當走出隧道後要留意光線的突然變化，此外，沿大橋上均可以從不同角度欣賞海景，亦能遠眺香港故宮文化博物館、環球貿易廣場、啟德體育園等地標，視覺上頗震撼，大家絕對不能錯過如此美景。」他同時提醒車手活動目標為享受過程，而非比拼速度，最重要安全至上。同時，「56公里組」亦首增「世界大學盃」，廣邀「世界百強」的大學生車隊，包括本地、內地及海外大學生單車手同場切磋。

至於「32公里組」則涵蓋「兩隧兩橋」，橫跨長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋。他表示能主要交通幹道上破風前行，感受大型單車活動的氛氣，實在機會難得。

「32公里組」路線涵蓋「二隧二橋」，包括長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋 。

國際級車手雲集UCI 1.1級賽事

港隊主場力抗強敵 西九直播頂尖交鋒

此外， 雲集世界級單車勁旅的「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」亦將回歸。來自11個國家及地區的17支單車車隊，近100位國際級車手將同場競技。其中包括6支世界職業車隊、6支職業車隊、4支洲際車隊，擁主場之利的中國香港單車代表隊亦會參戰！

今年全新100公里路線將橫跨油尖旺、深水埗、葵青及九龍城4區，途徑香港故宮文化博物館、環球貿易廣場及啟德體育園等著名地標。新路線起伏多難度更高，更考驗車手們的事前部署、臨場戰術調整、速度控制及體能分配。這場頂尖較技的刺激賽事，大眾將可在西九博物館道上的觀賞區現場體驗，一同感受極速飛馳、腎上腺素飆升的熱血交鋒 ！

「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」雲集百位世界級車手，將演一場極高水平公路單車賽。

今年賽事路線走進市區，挑戰不同地形，考驗車手的戰前部署與臨場發揮。

前港隊單車代表傳授準備心得

分階段調整訓練時間 注意生理時鐘

距離今屆「新鴻基地產香港單車節」不足兩個月，Kenji非常期待，並分享備戰心得。他建議健兒作階段式訓練，前期每周訓練一至兩次，每次1小時。活動前三周則加強訓練至2至2.5小時。「人人速度不同，調整訓練時間有助建立時間距離，待活動當日可因應情況調整速度。如快踩5至10分鐘、休息10至20分鐘的間歇性做法，一小時可以此模式做兩至三組。」

Kenji非常期待新鴻基地產香港單車節，並分享騎行貼士。

訓練時間與地點亦需留意，前期可在家或健身房練習，亦可夜晚訓練，但活動前兩周則宜將訓練時間調整至與活動時間相若，「如活動時間為清晨5時，訓練時間亦應相若。一方面調整生理時鐘、確保充足睡眠，同時也幫助做好心理準備。」

同時，亦可調整飲食習慣。他建議清晨活動的健兒可將早餐時間推前：「提早於活動時間前一小時進食，活動前一周花一兩日慢慢適應即可。同時幫助覺察自己的如廁需要等，以便及早做準備；食物種類則因人而而異，主要可攝取澱粉質，對補充能量好重要。」

享樂同時安全至上

必知4大活動錦囊

Kenji曾代表香港征戰多個國際公路單車賽，更勇奪比利時公路單車賽總冠軍。他提醒各車手注意安全，如起步首一兩公里較窄的路段，可放慢車速避免車多爭位，直至踩出公路後再提速。臨近終點的一公里路段體力將下降，Kenji提醒除要留意窄路，更應在彎位盡量放慢車速，以安全完成活動。

另外，因橋面風速可達3至4級（時速25至30公里風速），他提醒車手要緊握手把、收慢車速，甚至暫時停車以確保行車穩定。而從戶外踩入隧道，由於光線轉換可能影響視線，Kenji建議車手宜保持安全距離，不應加速或爬頭，給予眼睛足夠時間適應。

前香港單車隊代表梁志賢提醒參加者留意橋面風速。

有關騎行的注意事項，他有以下4大貼士：

1. 避免穿過於厚重的衣物，可穿保暖內衣加風衣，若無風衣可用輕便雨衣或袖套取替，方便收納。

2. 可帶2個水壺，分別裝水和運動飲料。另應準備便攜食物如能量棒作補給，香蕉亦可先切件並以保鮮紙包好，踏單車期間易於進食及消化。

3. 路段沿途設緊急通道（於正常順行車線之左方）。若有不適、抽筋或爆胎等緊急情況，可放慢車速駛往緊急通道，沿路設有急救站及單車巡邏員支援。車手亦可留意燈柱或路牌，方便向主辦單位通報位置。若身處隧道內，每100米亦有一道緊急門，同樣可作位置識別之用。

4. 行駛期間切勿調頭，如隨身物品不慎掉落 ，應安全停車後再回頭執拾。

單車路線外同樣精彩

西九單車嘉年華由朝玩到晚 多元活動親子同樂

除了在特色路線上享受騎行樂趣外，今年香港單車節的精彩體驗亦延伸至西九文化區藝術公園大草坪。大會精心打造全天候「單車嘉年華」，由早到晚呈獻連串精彩節目。嘉年華現場將設有大螢幕直播國際UCI公路賽事，配合一系列音樂同運動元素的活動，包括舞台音樂表演、新興運動體驗等，同時設有餐飲體驗、運動裝備展銷、手作體驗區及打卡位 等，不論大人或小朋友都能玩得盡興。若親子同遊，絕對不能錯過「高飛家庭單車樂」齊齊感受踏單車的樂趣，及觀賞寓運動於行善的「總裁慈善及名人單車遊」。

今年單車節籌得的善款將連同新鴻基地產的額外捐款，透過公益金等社福機構幫助有需要人士，貫徹「運動行善」精神。

「新鴻基地產香港單車節」即日起接受報名，詳情請按此

＊若為內地及海外參加者，報名可獲贈香港故宮文化博物館標準門票。活動當日亦會特別推出「香港單車節特別套票」，包括M+或香港故宮文化博物館門票，及西九渡輪免費單程船票各一張。

（資料由客戶提供）