女排亞錦賽｜香港女排挑戰韓國先下一城　遭反勝三戰皆北無緣8強

接連不敵日本及越南後，香港女排在亞洲女排錦標賽分組賽，最後一輪挑戰韓國。面對由職業球員組成的韓國隊，港隊首局打出驚喜，以25：20先下一城，亦是港隊今屆亞錦賽的第一分，最後連輸三分遭逆轉，小組三戰吞敗，無緣晉級。



港隊女排亞錦賽最後一輪對韓國。（官方圖片）

香港隊在女排亞錦賽分組賽兩連敗，最後一輪面對韓國，對方同樣由職業球員組成，港隊注定是另一場硬仗。

港隊首局隨即入局，對韓國帶來不少壓力，首戰表現亮眼的小將鄧心弦與詹穎琳肩負得分重任，局末曾經領先韓國隊7分，全局由頭帶到尾，主攻「詹詹」重扣遭對手救起，然後再有起手機會，打出一記虛攻得手，以25：20先拔頭籌，亦是今屆賽事的第一分。

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詹穎琳建功，為港隊拿下首局。（官方圖片）

世界排名第27位的韓國，第二局回復狀態，港隊大部分時間落後依然未放棄，韓國的羅賢秀（Na Hyunsoo）一記重扣，余映姿後場飛身救起，再在場外單手回球至韓國一方，羅賢秀再扣殺時犯規，港隊艱苦下得分，惟港隊以15：25遭扳回一城。

畢竟韓國實力較高，港隊隨後連負11：25及18：25，以1：3力戰不敵韓國，分組賽三戰吞敗。港隊小將鄧心弦今仗再度成為隊中得分最高的球員，全場摘下12分，詹穎琳亦貢獻10分。

鄧心弦交出12分，成為港隊最高分的球員。（官方圖片）

（官方圖片）

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