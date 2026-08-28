歐聯抽籤｜曼聯重返歐聯鬥拜仁及馬體會 焦點球隊抽籤+賽程一覽
曼聯自2023/24球季之後，今季終於再有資格亮相歐聯。賽會今晨（28日）為36支球隊抽籤，曼聯將在聯賽階段作客馬德里體育會，以及主場對拜仁慕尼黑。
36支球隊被分為4個檔次，每隊將對上每個檔次的其中兩隊（同國家的隊伍不會對上），主場作客各4場，一共8場比賽，從而決出16強席位。今屆亦新增一例：過去三季同一主客對賽組合將不會重複，但允許主客調換。
由新帥卡域克領軍的曼聯，闊別兩季重返歐聯，他們的賽程中，最難踢的對手是拜仁慕尼黑和馬德里體育會。
歐聯2026/2027焦點球隊抽籤結果
歐聯2026/27｜英超球隊抽籤
曼城Vs巴黎聖日耳門
阿仙奴Vs皇家馬德里
巴塞隆拿Vs曼城
拜仁慕尼黑Vs阿仙奴
曼城Vs史砵亭
阿仙奴Vs多蒙特
波圖Vs曼城
貝迪斯Vs阿仙奴
曼城Vs拿玻里
阿仙奴Vs里爾
RB萊比錫Vs曼城
拿玻里Vs阿仙奴
曼城VsAEK雅典
阿仙奴Vs沙巴FC
朗斯Vs曼城
布拉格斯拉維亞Vs阿仙奴
歐聯2026/27｜英超球隊抽籤
馬德里體育會Vs曼聯
利物浦Vs馬德里體育會
曼聯Vs拜仁慕尼黑
國際米蘭Vs利物浦
曼聯Vs羅馬
利物浦Vs波圖
士砵亭Vs曼聯
布魯日Vs利物浦
曼聯Vs萊比錫
利物浦Vs維拉利爾
維拉利爾Vs曼聯
費倫巴治Vs利物浦
曼聯Vs沙巴
利物浦Vs朗斯
科木Vs曼聯
寧斯Vs利物浦
歐聯2026/27｜西甲球隊抽籤
皇家馬德里Vs國際米蘭
巴塞隆拿Vs曼城
馬德里體育會Vs拜仁慕里黑
阿仙奴Vs皇家馬德里
巴黎聖日耳門Vs巴塞隆拿
利物浦Vs馬德里體育會
皇家馬德里Vs燕豪芬
巴塞隆拿Vs阿士東維拉
馬德里體育會Vs曼聯
羅馬Vs皇家馬德里
史砵亭Vs巴塞隆拿
燕豪芬Vs馬德里體育會
皇家馬德里 VsRB萊比錫
巴塞隆拿Vs飛燕諾
馬德里體育會Vs費倫巴治
薩克達Vs皇家馬德里
加拉塔沙雷Vs巴塞隆拿
波杜基林特Vs馬德里體育會
皇家馬德里 Vs寧斯
巴塞隆拿Vs科木
馬德里體育會Vs維京
AEK雅典Vs皇家馬德里
沙巴Vs巴塞隆拿
史特加Vs馬德里體育會
歐聯2026/2027總賽程
歐聯2026/2027賽程（聯賽階段）
第一個比賽日
2026年9月8至10日
第二個比賽日
2026年10月13至14日
第三個比賽日
2026年10月20至21日
第四個比賽日
2026年11月3至4日
第五個比賽日
2026年11月24至25日
第六個比賽日
2026年12月8至9日
第七個比賽日
2027年1月19至20日
第八個比賽日
2027年1月17日
歐聯2026/2027賽程（淘汰賽階段）
淘汰賽附加賽
2027年2月16至17日 2027年2月23至24日
16強
2027年3月9至10日 2027年3月16至17日
8強
2027年4月6至7日 2027年4月13至14日
4強
2027年4月27至28日 2027年5月4至5日
決賽
2027年6月5日 地點：馬德里．大都會球場