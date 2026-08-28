歐聯抽籤｜曼聯重返歐聯鬥拜仁及馬體會　焦點球隊抽籤+賽程一覽

撰文：普利森
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曼聯自2023/24球季之後，今季終於再有資格亮相歐聯。賽會今晨（28日）為36支球隊抽籤，曼聯將在聯賽階段作客馬德里體育會，以及主場對拜仁慕尼黑。

36支球隊被分為4個檔次，每隊將對上每個檔次的其中兩隊（同國家的隊伍不會對上），主場作客各4場，一共8場比賽，從而決出16強席位。今屆亦新增一例：過去三季同一主客對賽組合將不會重複，但允許主客調換。

歐聯2026/27聯賽階段抽籤結果。（路透社）

由新帥卡域克領軍的曼聯，闊別兩季重返歐聯，他們的賽程中，最難踢的對手是拜仁慕尼黑和馬德里體育會。

歐聯2026/2027焦點球隊抽籤結果

歐聯2026/27｜英超球隊抽籤

歐聯2026/27｜英超球隊抽籤

曼城Vs巴黎聖日耳門

阿仙奴Vs皇家馬德里

巴塞隆拿Vs曼城

拜仁慕尼黑Vs阿仙奴

曼城Vs史砵亭

阿仙奴Vs多蒙特

波圖Vs曼城

貝迪斯Vs阿仙奴

曼城Vs拿玻里

阿仙奴Vs里爾

RB萊比錫Vs曼城

拿玻里Vs阿仙奴

曼城VsAEK雅典

阿仙奴Vs沙巴FC

朗斯Vs曼城

布拉格斯拉維亞Vs阿仙奴

歐聯2026/27｜英超球隊抽籤

歐聯2026/27｜英超球隊抽籤

馬德里體育會Vs曼聯

利物浦Vs馬德里體育會

曼聯Vs拜仁慕尼黑

國際米蘭Vs利物浦

曼聯Vs羅馬

利物浦Vs波圖

士砵亭Vs曼聯

布魯日Vs利物浦

曼聯Vs萊比錫

利物浦Vs維拉利爾

維拉利爾Vs曼聯

費倫巴治Vs利物浦

曼聯Vs沙巴

利物浦Vs朗斯

科木Vs曼聯

寧斯Vs利物浦

歐聯2026/27｜西甲球隊抽籤

歐聯2026/27｜西甲球隊抽籤

皇家馬德里Vs國際米蘭

巴塞隆拿Vs曼城

馬德里體育會Vs拜仁慕里黑

阿仙奴Vs皇家馬德里

巴黎聖日耳門Vs巴塞隆拿

利物浦Vs馬德里體育會

皇家馬德里Vs燕豪芬

巴塞隆拿Vs阿士東維拉

馬德里體育會Vs曼聯

羅馬Vs皇家馬德里

史砵亭Vs巴塞隆拿

燕豪芬Vs馬德里體育會

皇家馬德里 VsRB萊比錫

巴塞隆拿Vs飛燕諾

馬德里體育會Vs費倫巴治

薩克達Vs皇家馬德里

加拉塔沙雷Vs巴塞隆拿

波杜基林特Vs馬德里體育會

皇家馬德里 Vs寧斯

巴塞隆拿Vs科木

馬德里體育會Vs維京

AEK雅典Vs皇家馬德里

沙巴Vs巴塞隆拿

史特加Vs馬德里體育會

歐聯2026/2027總賽程

歐聯2026/2027賽程（聯賽階段）

歐聯2026/2027賽程（聯賽階段）

第一個比賽日

2026年9月8至10日

第二個比賽日

2026年10月13至14日

第三個比賽日

2026年10月20至21日

第四個比賽日

2026年11月3至4日

第五個比賽日

2026年11月24至25日

第六個比賽日

2026年12月8至9日

第七個比賽日

2027年1月19至20日

第八個比賽日

2027年1月17日

歐聯2026/2027賽程（淘汰賽階段）

歐聯2026/2027賽程（淘汰賽階段）

淘汰賽附加賽

2027年2月16至17日 2027年2月23至24日

16強

2027年3月9至10日 2027年3月16至17日

8強

2027年4月6至7日 2027年4月13至14日

4強

2027年4月27至28日 2027年5月4至5日

決賽

2027年6月5日 地點：馬德里．大都會球場

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