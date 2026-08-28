歐聯抽籤｜曼聯重返歐聯鬥拜仁及馬體會　焦點球隊抽籤+賽程一覽

曼聯自2023/24球季之後，今季終於再有資格亮相歐聯。賽會今晨（28日）為36支球隊抽籤，曼聯將在聯賽階段作客馬德里體育會，以及主場對拜仁慕尼黑。



36支球隊被分為4個檔次，每隊將對上每個檔次的其中兩隊（同國家的隊伍不會對上），主場作客各4場，一共8場比賽，從而決出16強席位。今屆亦新增一例：過去三季同一主客對賽組合將不會重複，但允許主客調換。

歐聯2026/27聯賽階段抽籤結果。（路透社）

由新帥卡域克領軍的曼聯，闊別兩季重返歐聯，他們的賽程中，最難踢的對手是拜仁慕尼黑和馬德里體育會。

歐聯2026/2027焦點球隊抽籤結果

歐聯2026/27｜英超球隊抽籤

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歐聯2026/27｜英超球隊抽籤

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歐聯2026/27｜西甲球隊抽籤

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歐聯2026/2027總賽程

歐聯2026/2027賽程（聯賽階段）

歐聯2026/2027賽程（聯賽階段） 第一個比賽日 2026年9月8至10日 第二個比賽日 2026年10月13至14日 第三個比賽日 2026年10月20至21日 第四個比賽日 2026年11月3至4日 第五個比賽日 2026年11月24至25日 第六個比賽日 2026年12月8至9日 第七個比賽日 2027年1月19至20日 第八個比賽日 2027年1月17日

歐聯2026/2027賽程（淘汰賽階段）