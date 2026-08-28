名古屋亞運會2026現代五項｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的現代五項項目將於9月日至日舉行，香港現代五項隊首度派隊出戰亞運，揭開香港體壇新一頁。本文詳列香港現代五項隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026現代五項｜比賽日期

比賽日期：2026年9月16日至20日

比賽地點：

比賽項目：男子組、女子組

金牌數目：2

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊名單

香港首次派出運動員參加亞運現代五項賽事，中國香港現代五項總會早前已經公布名古屋亞運參賽名單。

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊名單 組別 運動員 男子組 岑晉熙 女子組 劉熙渝、鄭皓山

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程

以下為香港運動攀登隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（9月16日）

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月16日 上午9:00 女子劍擊 - 種子圈 劉熙渝、鄭皓山 下午1:30 男子劍擊 - 種子圈 岑晉熙

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（9月17日）

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月17日 上午9:00 女子準決賽A組 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 劉熙渝、鄭皓山 下午2:00 女子準決賽B組 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 劉熙渝、鄭皓山

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（9月18日）

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月18日 上午9:00 男子準決賽A組 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 岑晉熙 下午2:00 男子準決賽B組 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 岑晉熙

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20日 上午9:00 女子決賽* 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 劉熙渝、鄭皓山 下午1:30 男子決賽* 劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑 岑晉熙

名古屋亞運2026現代五項｜現代五項玩法及歷史

現代五項是其中一個歷史最悠久的奧運項目。早在公元前708年的古代奧運，「古代五項」由跑步、跳遠、標槍、鐵餅和摔跤組成；到了1912年斯德哥爾摩奧運，「現代五代」正式成為比賽項目，「五項」為游泳、越野跑、射擊、馬術和劍擊（只設重劍）。現代五項由1912年開始只得男子組賽事，直到2000年悉尼奧運才增設女子組。

現代五項的設定以軍人所需技能為藍本，然而隨着社會演變，現代五項在過百年的現代奧運歷史中漸見息微，故當中經歷不少改革，例如游泳由300米變200米再變100米，馬術由越野賽變場地障礙賽，再於2024年巴黎奧運後由障礙跑取而代之）。數到最大改變，可說是射擊與跑步由兩個分項合而為一，變成「激光跑」（Laser Run），選手要跑4個圈、每圈400米，每圈之間設射擊項目，運動員必須於50秒內用激光槍射擊10米外的靶面，並射中5次目標。

名古屋亞運會2026現代五項｜日本的佐藤大宗曾奪巴黎奧運男子現代五項銀牌。（Getty Images）

名古屋亞運會2026現代五項｜現代五項近年將馬術變成障礙嚼，增加吸引力。（Getty Images）

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊往績

香港首次派出現代五項運動員出戰亞運，開創香港體壇歷史。三名代表包括男子組的岑晉熙及女子組的劉熙渝和鄭皓山，本身都是游泳好手，在本地賽及學界賽獲獎無數，早前代表香港參加U19亞洲錦標賽。