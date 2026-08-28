名古屋亞運會2026現代五項｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的現代五項項目將於9月日至日舉行，香港現代五項隊首度派隊出戰亞運，揭開香港體壇新一頁。本文詳列香港現代五項隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026現代五項｜比賽日期
比賽日期：2026年9月16日至20日
比賽地點：
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2
名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊名單
香港首次派出運動員參加亞運現代五項賽事，中國香港現代五項總會早前已經公布名古屋亞運參賽名單。
組別
運動員
男子組
岑晉熙
女子組
劉熙渝、鄭皓山
名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程
以下為香港運動攀登隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（9月16日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月16日
上午9:00
女子劍擊 - 種子圈
劉熙渝、鄭皓山
下午1:30
男子劍擊 - 種子圈
岑晉熙
名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（9月17日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月17日
上午9:00
女子準決賽A組
劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑
劉熙渝、鄭皓山
下午2:00
女子準決賽B組
劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑
劉熙渝、鄭皓山
名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（9月18日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月18日
上午9:00
男子準決賽A組
劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑
岑晉熙
下午2:00
男子準決賽B組
劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑
岑晉熙
名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（9月20日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
上午9:00
女子決賽*
劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑
劉熙渝、鄭皓山
下午1:30
男子決賽*
劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑
岑晉熙
名古屋亞運2026現代五項｜現代五項玩法及歷史
現代五項是其中一個歷史最悠久的奧運項目。早在公元前708年的古代奧運，「古代五項」由跑步、跳遠、標槍、鐵餅和摔跤組成；到了1912年斯德哥爾摩奧運，「現代五代」正式成為比賽項目，「五項」為游泳、越野跑、射擊、馬術和劍擊（只設重劍）。現代五項由1912年開始只得男子組賽事，直到2000年悉尼奧運才增設女子組。
現代五項的設定以軍人所需技能為藍本，然而隨着社會演變，現代五項在過百年的現代奧運歷史中漸見息微，故當中經歷不少改革，例如游泳由300米變200米再變100米，馬術由越野賽變場地障礙賽，再於2024年巴黎奧運後由障礙跑取而代之）。數到最大改變，可說是射擊與跑步由兩個分項合而為一，變成「激光跑」（Laser Run），選手要跑4個圈、每圈400米，每圈之間設射擊項目，運動員必須於50秒內用激光槍射擊10米外的靶面，並射中5次目標。
名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊往績
香港首次派出現代五項運動員出戰亞運，開創香港體壇歷史。三名代表包括男子組的岑晉熙及女子組的劉熙渝和鄭皓山，本身都是游泳好手，在本地賽及學界賽獲獎無數，早前代表香港參加U19亞洲錦標賽。