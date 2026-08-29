陳晉一「拗柴」傷及右足踝三韌帶唞4至6周　IG報平安：很快回來

港腳陳晉一昨日（28日）於中超上海申花對山東泰山一役傷出，上海申花今日公布，陳晉一右足踝的其中三部份韌帶斷裂及拉傷，預計缺陣4至6周，東盟盃，基本無緣9月27日、9月30日及10月3日於啟德主場館上演的東盟盃。



陳晉一在山東對上海一戰踢至79分鐘傷出，當時他正值回防中，惟拗到右足踝，由擔架抬離球場。上海申花今日公布，陳晉一經磁力共振檢查後，右側距腓前韌帶（ATFL）部分斷裂；ATFL連接外踝（腓骨前緣）與距骨，是足踝三條外側韌帶中最薄最短的一條。足踝另外兩條韌帶距腓後韌帶及三角韌帶，同樣輕度拉傷。

上海申花預計，陳晉一將因傷缺陣4至6周，這意味着他將無緣為港隊披甲踢東盟盃。陳晉一在IG發文，表示今次受傷是小挫折，「很快就會回來」。

東盟盃9月24日展開，港隊將於27日及30日對老撾及汶萊，力爭成為A組首名，出線10月3日在啟德主場館舉行的決賽爭奪冠軍。