英超｜利物浦主場迫和森林　開季連續兩場失分未開勝門

利物浦在新球季的首場主場賽事失分，同時開季兩場皆未響勝鼓。「紅軍」今晚（29日）於晏菲路面對諾定咸森林，全場兩度落後，最終憑伊沙克（Alexander Isak）及域陀蒙路斯（Victor Munoz）先後建功，驚險扳平2：2，力保一分。



對森林一戰是利物浦新帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）的主場地標戰，然而迎接他的卻是對手的入球，森林的丹尼杜耶（Dan Ndoye）於24分鐘先開紀錄。域斯（Florian Wirtz）在8分鐘後扳平，惟經VAR覆核，確認費林邦（Jeremie Frimpong）越位在先，利物浦慘食詐糊。

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伊拉奧拿賽後也對上半場的表現感到失望，他說：「我們於上半場的表現失常不濟，更不濟的是，連運氣也不站在我們一方。他們的入球僅僅沒有越位，而我們的入球僅僅越位。」

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伊拉奧拿形容，球隊於下半場脫胎換骨，他的贏波希望一度憑伊沙克於60分鐘入球見到曙光，然而艾利臣比加（Alisson Becker）在9分鐘後因出迎時撲跌對手被判極刑，森林由基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）操刀，領先2：1。

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猶幸域陀蒙路斯於82分鐘繼上仗博得12碼後，再次當上「紅軍」救世主，接應隊友傳球後抽射得手，利物浦於主場保住一分，惟連續兩仗和波收場，他們於上輪開咧戰以2：2賽和紐卡素。

伊拉奧拿補充：「我們在下半場踢得緊密得多，給予對方不少威脅，我對下半場的表現庣到滿意，可惜太遲了，無法帶來勝利。」

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