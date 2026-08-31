美網｜黃澤林首晉第二主場作賽　先贏一盤反輸三盤首圈止步

黃澤林（Coleman Wong）連續兩年殺入美國網球公開賽正賽，今年他在首圈遇上世界排名21的湯美保羅（Tommy Paul），由於對手是東道主球手，今仗安排在第二主場Louis Armstrong Stadium舉行，這個球場足以容納1.4萬觀眾，是Coleman首度於此地出戰美網。

面對打法硬淨的湯美保羅，黃澤林施展渾身解數，更贏得第一盤佔先機，可惜之後連輸三盤，終以7：6、1：6、3：6及3：6落敗，激戰2小時41分鐘後，首圈止步。



（路透社）

湯美保羅的移動步法快速，加上防守得分能力強，「硬淨」打法令黃澤林在首盤備受考驗，首先發球的他在第一及第三局保發後，終在第五局失守，加上湯美保羅之後保住發球局，黃澤林落後3：5。

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此時黃澤林不容有失之餘，更必須於第十局打破湯美保羅的發球局，才能保住爭勝希望。他的強勁發球再次成為得分板斧，兩記「Ace球」助他追至4：5，第十局更得勢不饒人令湯美保羅「吞蛋」，黃澤林扳平5：5。

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之後雙方皆保住發球局，打成6：6要「搶七」決勝。黃澤林把握對手在關鍵的Tie Break失誤頻頻，以7：3奏凱，領先盤數1：0。黃澤林在第一盤錄得9個「Ace球」，第一發得分率達到76%，優於湯美保羅的69%。

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湯美保羅掌握黃澤林的特點後，第二盤明顯有備而來，兩度打破黃澤林發球局，黃澤林落後0：5。一如以往的比賽，現場的香港球迷不時高呼「澤仔加油」為Coleman打氣，第六局，黃澤林終於保住發球局「破蛋」，落後1：5。不過湯美保羅今盤表現確實脫胎換骨，平均92%的第一發球得分率令黃澤林陷入苦戰，最終輸1：6，被對手追成盤數1：1。

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之後兩盤都是湯美保羅的天下，而且黃澤林的無壓力失誤愈見增加，以3：6輸掉第三盤後，黃澤林要求醫療人員入場按摩腰背位置，同時現場下起微雨，猶幸Louis Armstrong Stadium即時關閉天幕，無阻賽事推進。黃澤林於第四盤陷入苦戰，最終再輸3：6，首圈行人止步。