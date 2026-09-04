英超特攻｜愛華頓迎曼聯　主場破「魔」咒

英超「風頭躉」曼聯上仗主場以5：2大破「升班馬」葉士域治，盡吐首仗淨吞侯城雙蛋的烏氣，今周作客舊帥莫耶斯領軍的愛華頓，卻又遇上重大考驗。

（球賽編號：FB4393，9月6日 21:00開賽，Now 621直播）



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曼聯今季有老將卡斯米路離隊，換來兩名當打中場泰利文斯及安達斯山度士，但兩人首仗表現一般，上仗對葉士域治時，主帥卡域克換上了明奈打正選，球隊組織上有所好轉，最終憑隊長般奴費南迪斯大演帽子戲法，以5：2大破葉士域治。

愛華頓最終買不到巴洛根，因此仍需倚重泰亞路巴利攻堅。（路透社）

不過，「紅魔鬼」連續兩場對升班馬都失兩球，顯示防線有問題，尤幸轉會窗結束前簽入了白禮頓中場卡路士巴利巴，或有助堵塞中場防守漏洞。

愛華頓壓哨前未能簽入美國鋒將科拿連巴洛根，卻賣了比圖及伊利文尼戴耶等攻擊手，大失預算，還好從曼城重新借來基亞利殊，總算能保持一定進攻能力。

曼聯隊長般奴費南迪斯上仗對葉士域治時大演帽子戲法，狀態大勇。（路透社）

「拖肥糖」今季開季不俗，取得1勝1和，而他們近3次面對曼聯，取得1勝1和負，不落下風，加上他們近6次主場聯賽取得3勝1和2負，今仗面對「紅魔鬼」無有怕，一於博主隊坐和望贏。

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