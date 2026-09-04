女足最前線｜女子世青盃開鑼　阿根廷可贏「波」

第12屆女子世青盃於波蘭舉行，今周六（5日）拉開戰幔，揭幕戰由東道主波蘭於A組迎擊南美勁旅阿根廷；同日英格蘭U20女足亦將登場。

（球賽編號：FB4271，9月5日 21:00開賽，HOY 76直播）



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女子世青盃在2002年舉辦首屆賽事，賽事兩年一度，除了新冠肺炎停辦了一屆。上屆由北韓摘下冠軍，跟美國與德國兩支強隊一樣，同樣3次封后，為列強之最；不過日本與西班牙的實力也不能忽視，前者近4屆均能殺入4強，取得1冠2亞1季；至於「鬥牛女足」，亦曾於2022年一屆奪冠、2018年摘亞。

效力德甲禾夫斯堡的安妮卡柏絲，是波蘭U20女足的主力之一。（Getty Images）

今屆賽事跟兩年前一樣，有24支球隊角逐，首階段分成A至F等6組作賽，小組首次名直接晉級，加上4次戰績最佳的小組第3名上演淘汰賽。

東道主波蘭位於A組，同組還有阿根廷、墨西哥及貝寧。波蘭之前未嘗參加女子世青盃，經驗稍遜，但陣中有幾名球員外流，有一定實力，其中以效力歐洲女足勁旅德甲禾夫斯堡的安妮卡柏絲名氣最響。

阿根廷U20女足大多數球員在國內落班，但前鋒安妮卡柏絲則效力國際米蘭。（Annika Paz IG）

阿根廷女足成績雖不及男子隊，但近年進步良多，剛在南美女子U20盃賽摘下季軍；效力國際米蘭女足的17歲前鋒安妮卡柏絲，是球隊的取分之匙，預料可領「藍白軍團」旗開得勝。

英格蘭U20女足陣中多名球員效力英超球會，包括由車路士外借到諾定咸森林的門將姬蒂確絲。（Getty Images）

同日還有B組賽事由加拿大U20女足面對英格蘭，後者擁有多名於英超及美國落班的球員，包括車路士新星蘿拉布朗、姬蒂確絲及歌兒莎維等，她們早前曾友賽以1：0擊敗加拿大，今仗有望乘勝追擊，「客勝」可期。

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