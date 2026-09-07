女足最前線｜中國女足U20蓄勢待發　女子世青盃首戰力爭大勝

女子世青盃進行得如火如荼，中國U20女足事隔8年再度挑戰，第一場面對首度參賽的大洋洲代表新喀里多尼亞，可謂不勝無歸。

（球賽編號：FB4671，9月7日 21:00開賽，HOY App直播）



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中國上一次參賽，已是2018年的事，但當時未能突破分組賽。其實中國隊在女子世青盃也曾擁有輝煌戰績，在2004、06連續兩屆殺入決賽，可惜未能捧盃而回。

中國中場王愛芳入球能力不俗，今仗有望取得「士哥」。（Getty Images）

今屆，中國U20女足捲土重來，獲分到F組，同組尚有奪冠熱門之一的西班牙及非洲勁旅尼日利亞。中國今次強陣出擊，於國內聯賽表現突出的周欣怡及黄嘉欣均有入選，加上在年初的亞青盃表現不俗的余星悦、曾雨佳及王愛芳等，實力不俗。

事實上，中國U20女足在年初於泰國舉行的亞青盃，表現出色，在分組賽全勝晉級，僅於4強不敵最終奪冠的日本；加上早前友賽緬甸以3：0大捷，足證狀態上佳。

新喀里多尼亞在大洋洲賽區取得晉級決賽周席位，首度亮相女子世青盃。（網上圖片）

新喀里多尼亞是首次參加女子世青盃，背景神秘，但早前約戰英格蘭以0：11慘敗，相信實力一般，國內傳媒預計中國U20女足今仗可大勝，可捧她們 [-5] 客勝。

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