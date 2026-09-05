名古屋亞運｜胡子彤的亞運告白：我該承擔香港隊球衣的重量｜棒球

酒會現場聚集了差不多一千個賓客，古天樂在台上分享對於香港演藝娛樂的抱負，人聲鼎沸把古老闆的真知灼見都糊成一片，胡子彤在台下一隅，用了短短八分鐘，聊亞運、聊棒球。

事實上，在香港棒球隊公布名古屋亞運名單當日，這項在香港冷門得只能與足球共用球場的運動，泛起了一絲意想不到的漣漪。34歲的胡子彤第五次入選亞運代表隊，看娛樂新聞多於看體育新聞的普羅大眾因此知道，會打棒球的香港人，最少有24個。

這24個人因為在備戰亞運期間，遇上每年九月鐵打不動的封場養草期，連藍田晒草灣的「共享球場」都沒有了，唯有把握僅餘的周末日，前往鄰近地區訓練和比賽。也因此，胡子彤在八月底古天樂澳門演唱會當日，早上仍在中山與港隊練習，下午才趕到演唱會現場；港隊今周末在東京與日本的大學隊打熱身賽，胡子彤也是完成工作後趕搭凌晨機到當地，一落機就衝到球場練習和比賽。

自《點五步》躋身娛樂圈奪得最佳新人獎，再憑《九龍城寨》衝出香港在日本爆紅，胡子彤大可不必為了棒球如此辛苦自己，需知道在香港從事非精英項目的運動，正如胡子彤所言，「我哋都係傻仔」。但這班傻得可愛的人選擇留下，是因為人在球場才可感受遠離鎂光燈的純粹，是因為十多年與兄弟一起成長的羈絆難以割捨，是因為自覺有力量就該為學弟的未來全力付出。

香港隊球衣，無論穿了多少年，依然有着無可取代的重量。

攝影：楊宇翹、潘思維



名古屋亞運棒球｜胡子彤。（資料圖片；馬熙烈攝）

【下文經記者整理採訪資料，以第一身撰文】

好像很久沒在訪問聊體育。有人以為我已放低棒球十幾年，其實我沒有，三年前的亞洲盃，我也跟隊友一起到泰國參賽。至於打定主意爭取第五次參加亞運，是去年的八、九月的事，當時我找教練說想歸隊，教練也直截了當：「任何想去亞運的人，必須達到球隊的標準。」

自此，訓練成為生活日程的一部份。期間我要趕拍《九龍城寨之終章》，只能盡量抽空訓練，坦白說，那段時間很辛苦，但總算捱過。

（資料圖片；葉志明攝）

片場與球場真是截然不同的地方。球場是我的「樹窿」，最簡單，最純粹。隊友是一班十多年來一起成長的兄弟，我最好的一面、最衰的一面，他們全都見過，跟他們共處是我最舒暢、也是我最珍惜的時光。既然我們仍有共同目標，那就下定決心，即使我已是全隊最老一員，我仍然想跟成班兄弟一起衝。

年少時候，不會感受到香港隊波衫的意義。原來當自己成為學長，著得起件波衫，就得承受這份重量，帶大家去做「一啲嘢」。令我有深切體會的是去年底的IBO，我跟U18的年輕球員一隊，他們的比賽經驗相當少，總要有人走出來帶領大家，提醒大家即使對手實力有幾勁，我們無論如何都要頂足九局。

當然名古屋跟上次IBO不同，今次大家都是成棒（編按：香港成年棒球隊）的兄弟，大家一齊孭起重量。贏菲律賓一直是我們的目標，由亞洲盃到亞運，成棒卻從未贏過一次，試過大敗，也曾在領先下反輸。我常常覺得，我們因為「贏菲律賓」這四個字，給自己太多壓力。有目標是對的，但有時想得太多，反而忽略眼前一級樓梯。我很想跟隊友說，做好眼前的事，逐步逐步來，相信自己，我們是有能力的。

（資料圖片；潘思維攝）

十六年前的少年胡子彤應該沒想過，到了2026年仍能為香港亞運代表隊而努力。在香港打棒球，實在有太多原因可以離開，歷年來我也目送不少師兄弟離隊，仍然留隊的人，必然是對棒球無比熱愛，我哋真係傻仔！這一次，雖然我不是先發，但教練提醒我要做好準備隨時上場，有機會在內野任何位置都要頂替隊友。都老隊員了，球隊有哪一刻需要我，我就盡做，因為我們永遠不會知道，哪一場是跟兄弟們一起打波的最後一場。

（資料圖片；馬熙烈攝）

（資料圖片；馬熙烈攝）

（資料圖片；楊宇翹攝）

（資料圖片；馬熙烈攝）