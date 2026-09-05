名古屋亞運會2026摔跤｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的摔跤賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港隊首度派出摔跤運動員參賽，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026摔跤｜比賽日期

比賽日期：2026年9月30日至10月3日
比賽地點：名古屋市稻永運動中心
比賽項目：
【男子古典式】60公斤級、67公斤級、77公斤級、87公斤級、97公斤級、130公斤級
【男子自由式】57公斤級、65公斤級、74公斤級、86公斤級、97公斤級、125公斤級
【女子自由式】50公斤級、53公斤級、57公斤級、62公斤級、68公斤級、76公斤級
金牌數目：18

名古屋亞運2026摔跤｜香港摔跤隊名單

香港摔跤隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港摔跤總會已經公布。

名古屋亞運2026摔跤｜香港摔跤隊名單

組別

項目

運動員

男子組

自由式57公斤級

黃證誠

自由式97公斤級

李匯鋒

李匯鋒（左）與黃證誠將代表港隊出戰亞運摔跤。（趙子晉攝）

名古屋亞運2026摔跤｜香港隊賽程

香港摔跤隊的賽程，將隨官方消息及按照香港運動員晉級形勢持續更新。

名古屋亞運2026摔跤｜香港隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026摔跤｜香港摔跤隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月3日

上午9:30

男子自由式57公斤級初賽

黃證誠

男子自由式97公斤級初賽

李匯鋒

下午5:00

男子自由式57公斤級初賽*

黃證誠

男子自由式97公斤級決賽*

李匯鋒

名古屋亞運2026摔跤｜香港隊獎牌往績

香港摔跤隊首次派員參加亞運。

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