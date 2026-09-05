名古屋亞運會2026摔跤｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的摔跤賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港隊首度派出摔跤運動員參賽，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026摔跤｜比賽日期

比賽日期：2026年9月30日至10月3日

比賽地點：名古屋市稻永運動中心

比賽項目：

【男子古典式】60公斤級、67公斤級、77公斤級、87公斤級、97公斤級、130公斤級

【男子自由式】57公斤級、65公斤級、74公斤級、86公斤級、97公斤級、125公斤級

【女子自由式】50公斤級、53公斤級、57公斤級、62公斤級、68公斤級、76公斤級

金牌數目：18

名古屋亞運2026摔跤｜香港摔跤隊名單

香港摔跤隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港摔跤總會已經公布。

名古屋亞運2026摔跤｜香港摔跤隊名單 組別 項目 運動員 男子組 自由式57公斤級 黃證誠 自由式97公斤級 李匯鋒

李匯鋒（左）與黃證誠將代表港隊出戰亞運摔跤。（趙子晉攝）

名古屋亞運2026摔跤｜香港隊賽程

香港摔跤隊的賽程，將隨官方消息及按照香港運動員晉級形勢持續更新。

名古屋亞運2026摔跤｜香港隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026摔跤｜香港摔跤隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月3日 上午9:30 男子自由式57公斤級初賽 黃證誠 男子自由式97公斤級初賽 李匯鋒 下午5:00 男子自由式57公斤級初賽* 黃證誠 男子自由式97公斤級決賽* 李匯鋒

名古屋亞運2026摔跤｜香港隊獎牌往績

香港摔跤隊首次派員參加亞運。