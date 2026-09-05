名古屋亞運會2026摔跤｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：普利森
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愛知．名古屋亞運2026的摔跤賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港隊首度派出摔跤運動員參賽，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026摔跤｜比賽日期
比賽日期：2026年9月30日至10月3日
比賽地點：名古屋市稻永運動中心
比賽項目：
【男子古典式】60公斤級、67公斤級、77公斤級、87公斤級、97公斤級、130公斤級
【男子自由式】57公斤級、65公斤級、74公斤級、86公斤級、97公斤級、125公斤級
【女子自由式】50公斤級、53公斤級、57公斤級、62公斤級、68公斤級、76公斤級
金牌數目：18
名古屋亞運2026摔跤｜香港摔跤隊名單
香港摔跤隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港摔跤總會已經公布。
組別
項目
運動員
男子組
自由式57公斤級
黃證誠
自由式97公斤級
李匯鋒
名古屋亞運2026摔跤｜香港隊賽程
香港摔跤隊的賽程，將隨官方消息及按照香港運動員晉級形勢持續更新。
名古屋亞運2026摔跤｜香港隊賽程（10月3日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月3日
上午9:30
男子自由式57公斤級初賽
黃證誠
男子自由式97公斤級初賽
李匯鋒
下午5:00
男子自由式57公斤級初賽*
黃證誠
男子自由式97公斤級決賽*
李匯鋒
名古屋亞運2026摔跤｜香港隊獎牌往績
香港摔跤隊首次派員參加亞運。