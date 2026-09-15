名古屋亞運會2026舉重｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的舉重項目將於9月23日至29日舉行，香港舉重隊派出2名運動員出戰亞運。本文詳列香港舉重隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026舉重｜比賽日期

比賽日期：2026年9月23日至29日

比賽地點：名古屋市中小企業振興會館

比賽項目：

【男子組】60公斤級、65公斤級、70公斤級、75公斤級、85公斤級、95公斤級、110公斤級、110公斤以上級

【女子組】49公斤級、53公斤級、57公斤級、61公斤級、69公斤級、77公斤級、86公斤級、86公斤以上級

金牌數目：16

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊名單

香港派出一男一女共2名運動員參加亞運舉重賽事：

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊名單 組別 運動員 男子組 童家元 女子組 鄭凈淘

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程

以下為香港舉重隊初步賽程，將隨官方進一步公布。

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月23日 09:00 女子49公斤級、女子53公斤級B組 12:30 女子49公斤級、女子53公斤級A組

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月24日 09:00 男子60公斤級、男子65公斤級B組 12:30 男子60公斤級、男子65公斤級A組

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月25日 09:00 女子57公斤級、女子61公斤級B組 12:30 女子57公斤級、女子61公斤級A組

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月26日 12:30 男子70公斤級、男子75公斤級A組

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月27日 09:00 男子110公斤級B組 12:30 女子69公斤級、女子77公斤級A組

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月28日 09:00 男子85公斤級、女子95公斤級B組 12:30 男子85公斤級、女子95公斤級A組

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程 日期 香港時間 賽事 9月29日 08:30 女子86公斤級、女子110公斤級A組 15:20 女子86公斤以上級、男子110公斤以上級A組

名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊往績

香港舉重隊以往曾在2006年多哈亞運及2010年廣州亞運派出女子運動員于偉麗出戰，更在首次參賽的多哈亞運即奪得53公斤級別銅牌，是香港舉重隊歷來唯一一面獎牌。