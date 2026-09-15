名古屋亞運會2026舉重｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的舉重項目將於9月23日至29日舉行，香港舉重隊派出2名運動員出戰亞運。本文詳列香港舉重隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026舉重｜比賽日期
比賽日期：2026年9月23日至29日
比賽地點：名古屋市中小企業振興會館
比賽項目：
【男子組】60公斤級、65公斤級、70公斤級、75公斤級、85公斤級、95公斤級、110公斤級、110公斤以上級
【女子組】49公斤級、53公斤級、57公斤級、61公斤級、69公斤級、77公斤級、86公斤級、86公斤以上級
金牌數目：16
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊名單
香港派出一男一女共2名運動員參加亞運舉重賽事：
組別
運動員
男子組
童家元
女子組
鄭凈淘
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程
以下為香港舉重隊初步賽程，將隨官方進一步公布。
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月23日）
日期
香港時間
賽事
9月23日
09:00
女子49公斤級、女子53公斤級B組
12:30
女子49公斤級、女子53公斤級A組
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月24日）
日期
香港時間
賽事
9月24日
09:00
男子60公斤級、男子65公斤級B組
12:30
男子60公斤級、男子65公斤級A組
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月25日）
日期
香港時間
賽事
9月25日
09:00
女子57公斤級、女子61公斤級B組
12:30
女子57公斤級、女子61公斤級A組
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月26日）
日期
香港時間
賽事
9月26日
12:30
男子70公斤級、男子75公斤級A組
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月27日）
日期
香港時間
賽事
9月27日
09:00
男子110公斤級B組
12:30
女子69公斤級、女子77公斤級A組
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月28日）
日期
香港時間
賽事
9月28日
09:00
男子85公斤級、女子95公斤級B組
12:30
男子85公斤級、女子95公斤級A組
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊賽程（9月29日）
日期
香港時間
賽事
9月29日
08:30
女子86公斤級、女子110公斤級A組
15:20
女子86公斤以上級、男子110公斤以上級A組
名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊往績
香港舉重隊以往曾在2006年多哈亞運及2010年廣州亞運派出女子運動員于偉麗出戰，更在首次參賽的多哈亞運即奪得53公斤級別銅牌，是香港舉重隊歷來唯一一面獎牌。