歐聯全攻略｜拜仁主場無敵　贏「波」話咁易

新一季歐聯於9月8日開鑼，連續3天均有賽事，德甲勁旅拜仁慕尼黑在首階段首仗主場迎擊挪威代表波杜基林特，力爭打響頭炮。

（球賽編號：FB4684，9月11日 03:00開賽，Now 643直播）



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歐聯前季改制，首階段以「瑞士式聯賽」角逐，每支球隊要參加8場賽事，4場主場4場作客；拜仁近兩季在首階段8場主場賽事錄得全勝，而且攻入26球而只失5球，戰力毋庸置疑。

拜仁翼鋒米高奧利斯今季開季頭3場都有進帳，狀態大勇。（路透社）

拜仁攻力超強，哈利卡尼、米高奧利斯及路爾斯迪亞斯的三叉戟所向披靡，今季他們出戰4場，除了上場被史洛克04守和0：0外，之前3場悉數取勝，且攻入11球，其中奧利斯在這3場都有進帳。

波杜基林特上季化身「黑馬」，淘汰賽附加賽力挫國際米蘭，到16強才被士砵亭以總比數5：3淘汰。今季他們仍有數名挪威國腳級球員壓陣，包括贊斯侯格、柏德列貝治及費特歷比祖簡等，實力不俗。

兩軍未嘗對賽，但拜仁實力佔優，又有主場之利，面對波杜基林特相信可輕鬆取勝，今仗一於博拜仁 [-2] 主勝及3.5球入球「大」。

波杜基林特上季化身「黑馬」，躋身16強，今季能否再創神話。（Getty Images）

同日還有女子世青盃次輪分組賽，F組的中國女足U20對尼日利亞女足U20（球賽編號：FB4796，9月11日 00:00開賽，HOY 76台直播 ）。中國首仗憑後衛改踢前鋒的黃嘉欣大演「帽子戲法」，以5：0擊潰大洋洲球隊新喀里多尼亞，今仗面對非洲雄師尼日利亞，該隊首戰鬥西班牙女足U20僅輸0：2，實力不俗，而且其球員亦有速度有體力，故賽前亦被稍稍秤先。不過，中國女足U20組織力強，只要臨場發揮阹得好，有力取得分數，一於博[+1]主勝。

中國憑黃嘉欣大演「帽子戲法」，女子世青盃首輪以5：0大破新喀里多尼亞。（網上圖片）

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