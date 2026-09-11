英超特攻｜曼聯防線穿窿　曼城「大」舉進攻奧脫福

曼聯今季英超開季表現一般，場場皆失兩球，今周主場迎擊聯賽三連勝的榜首勁旅曼城，確實要自求多「福」，否則隨時在這場「曼市打吡」全失3分。

（球賽編號：FB4985，9月13日 23:30開賽，Now 621直播）



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「紅魔鬼」開咧戰以0：2不敵「升班馬」侯城，次仗雖以5：2大破葉士域治，但上仗臨完場又遭愛華頓以2：2逼和，3戰只得4分，而且3仗都失2球，防守表現令人憂慮。

曼聯隊長般奴費南迪斯狀態大勇，3場貢獻3入球1助攻。（路透社）

曼聯的後防人腳差不多，今季最大變動是老將卡斯米路離隊，新加盟的泰利文斯及安達利山度士等卻未起到中場屏障效果，尤幸隊長般奴費南迪斯狀態大勇，3場貢獻3入球1助攻，今仗將帶領球隊力爭3分。

曼城今季「大換血」，馬利斯卡取代了哥迪奧拿接掌帥印，社區盾慘吞阿仙奴三蛋後，滿以為他們一蹶不振，但隨着艾利洛安達臣、安素費南迪斯等幾名新兵逐漸融入，新星卓基又打出身價，3場聯賽取得2入球2助攻下，「藍月亮」以3戰9分高踞榜首。

曼聯近8次主場與曼城對碰，取得3勝2和3負，未佔甜頭，就近況而言，今仗亦未許樂觀。如果考慮到「紅魔鬼」始終有主場優勢，曼城難言穩勝的話，「入球大」可能更值博。

曼城中場卓基今季獲得新帥馬利斯卡重用，他也不負所託，3場聯賽取得2入球2助攻。（路透社）

同日還有女子世青盃，中國U20女足於F組分最後一輪碰上奪冠大熱西班牙女足U20。中國女足U20上場守和尼日利亞女足U20，兩戰得4分，基本上已鎖定16強入場劵。西班牙女足U20兩戰全勝兼入13球，實力肯定在中國女足U20之上，只要臨場發揮正常，贏波冇難度。料中國女足U20會以1分為目標，全力死守，故宜取入球「細」。

女子世青盃2026，中國女足U20上場守和尼日利亞女足U20。（新華社）

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