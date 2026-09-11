女足最前線｜亞運女足開鑼　博日本淨贏泰國4球

今屆亞運在日本名古屋於9月19日上演，但足球賽事率先開鑼，女足比賽便於14日展開，貴為奪標大熱的東道主，首戰對手將是泰國，大勝無難度。

（球賽編號：FB4754，9月14日 18:30開賽，HOY App直播）



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亞運自1990年增設女足項目，今年來到第10屆，前9次分別由中國、北韓及日本各贏3次金牌，當中以日本近年表現最為出色，近5屆都打入決賽，取得3金2銀佳績。

日本今次陣容有不少球員都是首次入選，要靠31歲老將成宮唯帶領球隊。（Getty Images）

今屆亞運有12隊角逐，先分為E、F、G 3組上演分組賽，首次名及兩支最佳戰績第3名躋身8強淘汰賽。日本於E組與中華台北、越南及泰國同組，首名出線機會高唱入雲。值得一提是，中國女足與中國香港隊同編於G組，同組還有菲律賓及烏茲別克。

日本今次並不以最強陣容應戰，外流球員只挑選了效力蘇超格拉斯哥流浪的門將大場朱羽，但成宮唯、中嶋淑乃、塩越柚步及吉田莉胡等經驗豐富，實力依然不俗。

泰國今次第7次參賽，對上6次最佳戰績都是8強。近5次交手，日本女足悉數取勝，共入21球，今仗大勝毫無懸念，但由於該5場勝仗中有3次贏4：0，因此如想博冷，可取 [-4] 和局，賠率高達4.5倍。

菲律賓女足近年進步良多，其中29歲前鋒安祖娜比特是前線攻擊主力。（Getty Images）

至於揭幕戰為G組的菲律賓對烏茲別克（球賽編號：FB4752，9月14日 13:00開賽，HOY 76直播）。菲律賓女足近年進步良多，陣中不少球員於美國及澳洲落班，其中29歲前鋒安祖娜比特之前便效力澳職布里斯班獅吼女足，今仗面對實力一般的烏茲別克，將可旗開得勝，「主勝」可期。

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