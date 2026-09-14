國際賽出擊｜亞運男足　中國鬥北韓和味濃

愛知名古屋亞運繼女足展開後，男足賽事亦隨即上演，衛冕的南韓首場迎擊卡塔爾；至於中國隊則於周三登場，遇上實力不俗的北韓。

（球賽編號：FB4744，9月16日 18:00開賽，HOY App直播）



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今屆亞運有15支球隊角逐，分A、B、C及D組4組，每組最佳戰績首次名晉級8強。南韓在亞運男足賽事表現最佳，曾6奪金牌，包括近3屆達成三連霸，而近兩次決賽都是以2：1擊敗日本封王。

國足亞運隊續由新星王鈺棟領軍，他之前在U23亞洲盃有不俗表現。（Getty Images）

今屆南韓陣容不俗，3名超齡球員中有兩人外流，分別是些路迪的楊賢俊及史雲斯的嚴智星；另外值得注意的是20歲的裴峻浩，他效力英冠史篤城，亦曾入選今屆世界盃大軍。

位處A組的日本是另一熱門，但他們今屆以U21球員為班底，陣中有4名球員於歐洲落班， 分別是市原吏音（阿爾克馬爾）、小杉啟太（法蘭克福）、石渡尼爾遜（聖圖爾登）及白賴仁世雄（阿爾堡）。日本首仗的對手，正是中國香港隊。

在亞運男足三連霸的南韓，今屆要留意效力英冠史篤城的中場新星裴俊浩。（Getty Images）

中國位處B組，首仗硬撼北韓。中國以U23亞洲盃亞軍隊陣容為主，包括王鈺棟、徐彬及李昊等，3名超齡球員吳曦、張玉寧及朱辰杰亦富經驗，今仗面對有金國范及姜柱赫等好手壓陣的北韓，可謂五五之爭，宜博和氣收場。

日本今屆陣容以U21球員為主，當中有4名外流球員，包括效力法蘭克福的小杉啟太。（Getty Images）

南韓於D組同組只有3隊，另兩名對手分別是卡塔爾及沙特阿拉伯，而南韓首場便是面對卡塔爾，實力較強下，可望旗開得勝。

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