馬會社區計劃推動女子欖球發展　小球員踏上國際賽場　擴闊眼界

陽光和煦的星期天，六支世界級女子15人欖球隊雲集啟德青年運動場，為「2026年WXV全球系列挑戰賽」帶來連場激戰。除了世界級欖球對決，球場上還有一班熱愛欖球的小女孩，透過賽馬會社區女子欖球計劃，從不同角度體驗這項國際體壇盛事。她們不但有機會在半場休息時段進行WXV小型欖球決賽，又參加導賞團了解賽事的幕後運作，更與世界級隊伍的球員近距離互動。欖球比賽的意義並不限於勝負；透過不同的活動體驗，更可以擴闊視野。

攝影：梁鵬威



賽馬會社區女子欖球計劃的小球員於「2026年WXV全球系列挑戰賽」期間同場進行小型WXV賽事決賽。（梁鵬威攝）

香港首次主辦世界欖球WXV全球系列挑戰賽2026。香港賽馬會作為賽事官方社區合作夥伴，透過賽馬會社區女子欖球計劃為本地教練提供培訓及為小球員提供參與世界級欖球盛事的機會。從賽事體驗、場館導賞，到與世界級球員互動，她們得以從多角度體驗欖球魅力。其中，約80名U8至U12組別的小球員在WXV小型欖球賽脫穎而出，獲安排於國際賽的半場休息時段進行WXV小型欖球決賽，在國際賽舞台上一展身手。

比賽當日亦有導賞團，由工作人員帶領小球員參觀啟德青年運動場，一探國際賽事的幕後運作。（梁鵬威攝）

比賽當日亦設有導賞團，由工作人員帶領小球員參觀啟德青年運動場，一探國際賽事的幕後運作，了解不同崗位如何分工合作。最令小球員感到新奇的是拍攝團隊的工作間，她們不但首次見到導演和攝影師的專業器材，更獲安排到拍攝比賽的最佳位置，當她們在看台上看到球場全景時，都忍不住歡呼起來。其後與世界級球員見面的環節同樣氣氛熱烈，比賽完結後，一眾代表隊球員主動走到場邊，與列隊等候的小球員互動，簽名和拍照，甚至逐一「High Five」，展現世界級賽事競技以外，充滿歡笑的畫面。

球員在比賽後與小球員逐一「High Five」，充滿歡笑的畫面。（梁鵬威攝）

一班小球員能與世界級球員互動，感到十分興奮。（梁鵬威攝）

一班小球員能與世界級球員互動，感到十分興奮。（梁鵬威攝）

小球員何溢桐爸爸：學打欖球啟發思考

在一班小球員當中，何溢桐（Ina）3歲開始便跟隨哥哥的步伐，由非觸式欖球開始學習這項運動，Ina愈打愈投入，更透過所屬球會參加賽馬會社區女子欖球計劃。雖然這個8歲的小女孩在訪問中有點害羞，但說到欖球的樂趣卻津津樂道：「欖球最好玩是可以跟一班人比賽，期間我們要『捉人』然後爬起身，過程很有趣。」Ina在早前的WXV小型欖球賽晉級，參加當日的決賽，能夠與來自其他本地球隊的小球員組隊，她表示：「認識新朋友也是我喜歡欖球的原因之一。」

何溢桐（Ina）的爸爸認為，賽馬會社區女子欖球計劃帶來「全女班」的球隊作賽環境，女兒可以更放膽打欖球。（梁鵬威攝）

Ina的爸爸年少時也是球類運動愛好者。談及賽馬會社區女子欖球計劃帶來「全女班」的球隊作賽環境，他表示：「與男孩子同隊，女兒可能會拘謹一點，現在她可以放膽打波」。另外，參加導賞團亦令Ina有機會深入探索啟德青年運動場，「例如球員通道、休息室和拍攝團隊工作間，平時都沒有機會參觀。這些難得的體驗，可以讓她增廣見聞」。

他亦希望女兒透過欖球訓練啟發思考，同時學習與團隊相處：「打欖球的過程，每做一個動作都要緊接思考下一步，例如傳球之後如何配合隊友走位、失誤之後怎樣補救，不是單向地接收指令；而且每個下一步都不能只考慮自己，而是從團隊出發。」

Ina 3歲開始便跟隨哥哥的步伐，由非觸式欖球開始學習這項運動。（梁鵬威攝）

Ina在活動當日與球員拍照留念，十分難忘。（梁鵬威攝）

小球員楊嘉晴媽媽：賽馬會社區女子欖球計劃促進社區共融

楊嘉晴（Kennis）是另一名賽馬會社區女子欖球計劃參加者，與媽媽一起參與 「WXV全球系列挑戰賽」的連串活動。她最難忘與球星的近距離互動：「可以得到世界級球員簽名，又能拍照留念，十分興奮。」小型WXV賽事同樣令Kennis獲得寶貴經驗，首次踏上國際賽事場地作賽，又有現場觀眾打氣，讓她感到格外雀躍。談到最喜歡的欖球元素，她笑說：「我喜歡進攻多於防守，因為進攻可以取得分數！」

賽馬會社區女子欖球計劃參加者楊嘉晴（Kennis）的媽媽希望女兒有更多機會接觸陽光，所以鼓勵女兒參加欖球運動。（梁鵬威攝）

楊媽媽在Kennis 4歲時便安排她接觸欖球，「香港的小朋友忙於應付功課，特別升上小學後愈來愈忙，我希望她在周末有更多機會接觸陽光，所以選擇一些戶外運動給她」。通過欖球令Kennis接觸很多新事物，楊媽媽更是喜出望外。以這次活動為例，不但可以親睹世界級球員的技術水平，又能與其他本地隊伍的小球員較量，學習各種不同技巧。

「平時沒有機會現場觀看來自世界各地的隊伍比賽，今天可以觀摩高水平球員的技術，對Kennis增廣見聞、擴闊眼界肯定有所幫助。此外，今天現場也有不同背景和國籍的觀眾，大家因為欖球走在一起，不但展現體育凝聚社區的力量，亦有助推廣女子欖球運動。」楊媽媽說。

Kennis笑說，喜歡進攻多於防守：「因為進攻可以取得分數！」（梁鵬威攝）

Kennis在當日小型WXV賽事中獲得獎牌，開心地拍照留念。（梁鵬威攝）

港將陳芷晴：全女子隊更能激發團隊潛能

當日到場的還有中國香港女子7人及15人欖球隊成員陳芷晴，她在早前的「2026年WXV全球系列挑戰賽」香港社區日擔任女子欖球技巧工作坊的導師，指導U14至U18組別的青少年球員。這班球員除了學習傳球和接球的技巧，亦透過實戰實踐所學。她大讚現在年輕球員的基本技術，認爲相比她剛開始接觸欖球時，整體培訓水平已有顯著提升：「如今資源更加豐富，例如賽馬會社區女子欖球計劃，讓球員有更多機會參加不同的訓練和比賽，基礎自然打得更好。」一班參加小型WXV賽事的小球員也令她十分驚喜，「她們的投入程度和學習能力令我留下深刻印象，讓我看到本地女子欖球的新一代潛力。」

港將陳芷晴大讚小球員潛能無限，令她留下深刻印象。（梁鵬威攝）

回想昔日學習欖球之初，全女子欖球並未普及，陳芷晴很多時候要與男生一起打欖球。如今賽馬會社區女子欖球計劃透過一系列活動與青少年及教練培訓計劃推廣女子欖球，陳芷晴坦言十分羨慕：「男、女子混合比賽，較多時候由男生主導比賽，打法亦跟女球員不一樣，打起來女球員始終較為拘謹。現在有全女子隊，女球員可以更自在地投入團隊協作，發揮團隊的力量。」

這班潛力滿滿的小女孩，隨時是香港欖球場上的明日之星，「師姐」陳芷晴寄語她們:「過去兩星期參加賽馬會社區女子欖球計劃的活動，讓我看到不少小球員的優秀潛力。我希望她們知道，只要你肯踏出第一步，入中國香港隊並不是遙遠的事，希望她們繼續努力，朝自己的目標進發。」

陳芷晴在場館外遇上小球迷，簽名留念後，再來一場即興拋球互動。（梁鵬威攝）

本地教練KK及Riva：透過賽馬會社區女子欖球計劃向外國球隊取經

賽馬會社區女子欖球計劃不只讓小球員受惠，欖球教練也獲益良多。本地教練Riva和KK透過計劃，得以觀摩「2026年WXV全球系列挑戰賽」六支參賽隊伍的訓練，Riva表示，與世界級教練交流的機會難能可貴：「不同代表隊都有不同教法，我們現場觀察之後，可以即場與各隊的教練討論不同教法的效果，對我們來說，這些交流機會非常難得。」KK則從中學習外國球隊如何吸引更多年輕球員參與欖球運動：「他們陣中有不少年輕球員，我藉此向對方的教練請教與小將溝通的心得，希望汲取他們的經驗，吸引更多新血投入香港欖球。」

本地教練也從賽馬會社區女子欖球計劃獲益，KK（右二）藉與外國球隊教練交流，汲取其教學及培育新秀的心得。 （受訪者提供）

兩位教練都認為，要讓更多人參與欖球運動，除了技術培訓外，亦需要營造正面的運動體驗。Riva表示：「最重要是有好玩、開心和安全的環境。特別對女孩子來說，不同成長階段有不同想法和壓力。一個令她們感到安心的環境，能讓她們更投入欖球運動；只要覺得打欖球是快樂的，她們就會繼續參與這項運動。」KK亦補充：「普羅大眾接觸欖球運動，大多是透過電視直播，看比賽時可能覺得打欖球很多碰撞。但只要親身接觸過，就知道欖球運動包含不同種類，尤其小孩子參與的都是非撞式欖球，受傷風險亦不一定較其他運動為高。欖球是團隊運動，講求溝通和合作，小孩子透過欖球能夠培養溝通技巧、增加自信，長大之後踏出社會，也可勇敢面對困難。」

香港賽馬會以官方社區合作夥伴身份，持續支持多元化體育活動，推動全民運動，讓不同年齡及能力人士，能夠用各種方式體驗和參與國際體壇盛事。

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