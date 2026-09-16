女足最前線｜亞運撼烏茲別克女足　中國女足大勝冇難度

亞運女足賽事來到分組賽次輪，中國女足於G組首場以5：1大破中國香港隊後，迎來中亞隊伍烏茲別克，有望再錄大勝。

（球賽編號：FB5242，9月17日 13:00開賽，HOY 76直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50075378

中國歷來在亞運女足賽事戰績彪炳，與日本、北韓一樣三奪金牌，為列強之最。今屆中國女足實力依然，23人名單中有19人參加了今年3月的女足亞洲盃，包括王霜、張琳艷、陳巧珠等主力。

王霜雖已屆31歲，但仍是中國女足前線最重要的攻擊球員。（Getty Images）

中國女足在今屆亞運首仗便以5：1大破港隊，雖然因門將肖梓彤犯錯而被張煒琪攻入一球，但主將王霜貢獻了2入球2助攻下，湊成大捷，亦反映這名31歲老將狀態大勇。

烏茲別克首仗以1：1賽和近年冒起極快的菲律賓，足證有一定實力，陣中以赫比布拉耶娃（Diyorakhon Khabibullaeva）名氣最大，效力土耳其特拉布宗，是球隊唯一外流的球員。

身穿10號球衣的赫比布拉耶娃，是烏茲別克陣中的進攻核心。（Getty Images）

不過，中國女足跟烏茲別克交手5次，悉數全勝，狂入24球而不失1球，包括上屆亞運時分組賽以6：0及銅牌戰以7：0兩度大勝。實力佔優下，今仗可熱捧中國女足「客勝」及「入球大」。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH