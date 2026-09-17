名古屋亞運會2026電競｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的電競項目將於9月22日至10月2日舉行，香港電競隊派出2名運動員出戰亞運。本文詳列香港電競隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026電競｜比賽日期
比賽日期：2026年9月22日至10月2日
比賽地點：
比賽項目：《魔法氣泡》、《街霸6/鐵拳8/拳皇》、《寶可夢大集結》、《王者榮耀》、《英雄聯盟》、《無盡對決》、《跑車浪漫旅7》、《第五人格》、《永劫無間電腦版》、《eFootball》、《絕地求生》
金牌數目：11
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單
香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：
《魔法氣泡》
eSports Puyo Puyo Champions
余穎廉
《街霸6/鐵拳8/拳皇》
黃育祥、葉文豪、李衍熙
寶可夢大集結
Pokemon UNITE
陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢
王者榮耀
Honor of Kings
鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶
英雄聯盟
League of Legends
鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖
無盡對決
Mobile Legends: Bang Bang
陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚
跑車浪漫旅7（GT7）
黃啟軒
第五人格 Identity V
陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威
永劫無間電腦版 Naraka: Bladepoint PC version
陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒
eFootball
陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程
以下為香港電競隊初步賽程，將隨官方進一步公布。
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月22日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月22日
09:00
《eFootball》小組賽
陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）
13:00
《跑車浪漫旅7》練習賽
黃啟軒
15:00
《eFootball》小組賽
陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）
18:30
《跑車浪漫旅7》Time Attack Qualifications
黃啟軒
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月23日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月23日
08:00
《永劫無間》分組賽
陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒
09:00
《跑車浪漫旅7》半決賽、決賽*
黃啟軒
09:00
《eFootball》 8強*
陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）
13:00
《街霸6/鐵拳8/拳皇》小組賽
黃育祥、葉文豪、李衍熙
16:00
《eFootball》 半決賽、決賽*
陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月24日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月24日
09:00
《街霸6/鐵拳8/拳皇》小組賽
黃育祥、葉文豪、李衍熙
10:00
《魔法氣泡》 小組賽
余穎廉
15:00
《魔法氣泡》 小組賽
余穎廉
16:00
《永劫無間》決賽
陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月25日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月25日
09:00
《街霸6/鐵拳8/拳皇》8強、準決賽*
黃育祥、葉文豪、李衍熙
10:00
《寶可夢大集結》 小組賽
陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月26日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月26日
09:00
《魔法氣泡》 淘汰賽
余穎廉
10:00
《寶可夢大集結》 小組賽
陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢
16:00
《街霸6/鐵拳8/拳皇》準決決賽
黃育祥、葉文豪、李衍熙
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月27日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月27日
09:00
《寶可夢大集結》 淘汰賽*
陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢
09:00
《王者榮耀》 小組賽
鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶
17:00
《王者榮耀》8強*
鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月28日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月28日
09:00
《王者榮耀》 半決賽、決賽*
鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶
09:00
《第五人格》 小組賽
陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月29日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月29日
09:00
《無盡對決》小組賽
陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚
09:00
《英雄聯盟》小組賽
鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月30日）
日期
香港時間
項目
運動員
9月30日
09:00
《第五人格》 淘汰賽
陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威
09:00
《英雄聯盟》小組賽
鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖
09:00
《第五人格》 8強*
陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威
09:00
《無盡對決》8強*
陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚
13:00
《英雄聯盟》 小組賽
鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖
17:00
《無盡對決》4強*
陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（10月1日）
日期
香港時間
項目
運動員
10月1日
09:00
《英雄聯盟》4強*
鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖
14:00
《無盡對決》 決賽*
陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚
名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（10月2日）
日期
香港時間
項目
運動員
10月1日
12:00
《英雄聯盟》決賽*
鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖