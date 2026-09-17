名古屋亞運會2026電競｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的電競項目將於9月22日至10月2日舉行，香港電競隊派出2名運動員出戰亞運。本文詳列香港電競隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026電競｜比賽日期

比賽日期：2026年9月22日至10月2日
比賽地點：
比賽項目：《魔法氣泡》、《街霸6/鐵拳8/拳皇》、《寶可夢大集結》、《王者榮耀》、《英雄聯盟》、《無盡對決》、《跑車浪漫旅7》、《第五人格》、《永劫無間電腦版》、《eFootball》、《絕地求生》
金牌數目：11

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單

香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026電競｜香港隊名單

《魔法氣泡》

eSports Puyo Puyo Champions

余穎廉

《街霸6/鐵拳8/拳皇》

黃育祥、葉文豪、李衍熙

寶可夢大集結

Pokemon UNITE

陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢

王者榮耀

Honor of Kings

鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶

英雄聯盟

League of Legends

鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

無盡對決

Mobile Legends: Bang Bang

陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚

跑車浪漫旅7（GT7）

黃啟軒

第五人格 Identity V

陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威

永劫無間電腦版 Naraka: Bladepoint PC version

陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒

eFootball

陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程

以下為香港電競隊初步賽程，將隨官方進一步公布。

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月22日）

日期

香港時間

項目

運動員

9月22日

09:00

《eFootball》小組賽

陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

13:00

《跑車浪漫旅7》練習賽

黃啟軒

15:00

《eFootball》小組賽

陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

18:30

《跑車浪漫旅7》Time Attack Qualifications

黃啟軒

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月23日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月23日

08:00

《永劫無間》分組賽

陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒

09:00

《跑車浪漫旅7》半決賽、決賽*

黃啟軒

09:00

《eFootball》 8強*

陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

13:00

《街霸6/鐵拳8/拳皇》小組賽

黃育祥、葉文豪、李衍熙

16:00

《eFootball》 半決賽、決賽*

陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月24日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月24日

09:00

《街霸6/鐵拳8/拳皇》小組賽

黃育祥、葉文豪、李衍熙

10:00

《魔法氣泡》 小組賽

余穎廉

15:00

《魔法氣泡》 小組賽

余穎廉

16:00

《永劫無間》決賽

陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月25日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月25日

09:00

《街霸6/鐵拳8/拳皇》8強、準決賽*

黃育祥、葉文豪、李衍熙

10:00

《寶可夢大集結》 小組賽

陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月26日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月26日

09:00

《魔法氣泡》 淘汰賽

余穎廉

10:00

《寶可夢大集結》 小組賽

陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢

16:00

《街霸6/鐵拳8/拳皇》準決決賽

黃育祥、葉文豪、李衍熙

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月27日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月27日

09:00

《寶可夢大集結》 淘汰賽*

陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢

09:00

《王者榮耀》 小組賽

鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶

17:00

《王者榮耀》8強*

鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月28日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月28日

09:00

《王者榮耀》 半決賽、決賽*

鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶

09:00

《第五人格》 小組賽

陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月29日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月29日

09:00

《無盡對決》小組賽

陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚

09:00

《英雄聯盟》小組賽

鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月30日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

9月30日

09:00

《第五人格》 淘汰賽

陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威

09:00

《英雄聯盟》小組賽

鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

09:00

《第五人格》 8強*

陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威

09:00

《無盡對決》8強*

陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚

13:00

《英雄聯盟》 小組賽

鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

17:00

《無盡對決》4強*

陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（10月1日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

10月1日

09:00

《英雄聯盟》4強*

鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

14:00

《無盡對決》 決賽*

陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（10月2日）

（*如晉級）

日期

香港時間

項目

運動員

10月1日

12:00

《英雄聯盟》決賽*

鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

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