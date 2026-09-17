名古屋亞運會2026電競｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的電競項目將於9月22日至10月2日舉行，香港電競隊派出2名運動員出戰亞運。本文詳列香港電競隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026電競｜比賽日期

比賽日期：2026年9月22日至10月2日

比賽地點：

比賽項目：《魔法氣泡》、《街霸6/鐵拳8/拳皇》、《寶可夢大集結》、《王者榮耀》、《英雄聯盟》、《無盡對決》、《跑車浪漫旅7》、《第五人格》、《永劫無間電腦版》、《eFootball》、《絕地求生》

金牌數目：11

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單

香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026電競｜香港隊名單 《魔法氣泡》 eSports Puyo Puyo Champions 余穎廉 《街霸6/鐵拳8/拳皇》 黃育祥、葉文豪、李衍熙 寶可夢大集結 Pokemon UNITE 陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢 王者榮耀 Honor of Kings 鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶 英雄聯盟 League of Legends 鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖 無盡對決 Mobile Legends: Bang Bang 陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚 跑車浪漫旅7（GT7） 黃啟軒 第五人格 Identity V 陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威 永劫無間電腦版 Naraka: Bladepoint PC version 陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒 eFootball 陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程

以下為香港電競隊初步賽程，將隨官方進一步公布。

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月22日）

日期 香港時間 項目 運動員 9月22日 09:00 《eFootball》小組賽 陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版） 13:00 《跑車浪漫旅7》練習賽 黃啟軒 15:00 《eFootball》小組賽 陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版） 18:30 《跑車浪漫旅7》Time Attack Qualifications 黃啟軒

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月23日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月23日 08:00 《永劫無間》分組賽 陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒 09:00 《跑車浪漫旅7》半決賽、決賽* 黃啟軒 09:00 《eFootball》 8強* 陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版） 13:00 《街霸6/鐵拳8/拳皇》小組賽 黃育祥、葉文豪、李衍熙 16:00 《eFootball》 半決賽、決賽* 陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月24日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月24日 09:00 《街霸6/鐵拳8/拳皇》小組賽 黃育祥、葉文豪、李衍熙 10:00 《魔法氣泡》 小組賽 余穎廉 15:00 《魔法氣泡》 小組賽 余穎廉 16:00 《永劫無間》決賽 陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月25日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月25日 09:00 《街霸6/鐵拳8/拳皇》8強、準決賽* 黃育祥、葉文豪、李衍熙 10:00 《寶可夢大集結》 小組賽 陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月26日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月26日 09:00 《魔法氣泡》 淘汰賽 余穎廉 10:00 《寶可夢大集結》 小組賽 陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢 16:00 《街霸6/鐵拳8/拳皇》準決決賽 黃育祥、葉文豪、李衍熙

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月27日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月27日 09:00 《寶可夢大集結》 淘汰賽* 陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢 09:00 《王者榮耀》 小組賽 鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶 17:00 《王者榮耀》8強* 鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月28日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月28日 09:00 《王者榮耀》 半決賽、決賽* 鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶 09:00 《第五人格》 小組賽 陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月29日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月29日 09:00 《無盡對決》小組賽 陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚 09:00 《英雄聯盟》小組賽 鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（9月30日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 9月30日 09:00 《第五人格》 淘汰賽 陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威 09:00 《英雄聯盟》小組賽 鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖 09:00 《第五人格》 8強* 陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威 09:00 《無盡對決》8強* 陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚 13:00 《英雄聯盟》 小組賽 鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖 17:00 《無盡對決》4強* 陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（10月1日）

（*如晉級） 日期 香港時間 項目 運動員 10月1日 09:00 《英雄聯盟》4強* 鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖 14:00 《無盡對決》 決賽* 陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚

名古屋亞運2026電競｜香港電競隊賽程（10月2日）