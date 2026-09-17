港足新球衣的「香港味道」　竹蒸籠為靈感　球衣號碼變堅韌之符號

從競技層面，球衣是一種講求科技的運動裝備；從文化層面，球衣是一種載體，代表着態度、身份與美學。

香港足球隊的新球衣早前正式亮相，Nike今日最新釋出更多細節，焦點是球衣號碼字體以竹蒸籠為設計靈感，將最常見的「香港味道」融入其中，竹篾交織的結構也寓意彼此連結的堅韌力量，從球場的11人到看台上5萬個「第十二人」，啟德主場「紅海」成為香港最標誌性的文化符號。



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竹蒸籠字體出自長年記錄香港足球的足總官方攝影師葉家銘（Lampson）之手。他本身從事平面設計，後來才轉當攝影師，今次回到「老本行」，他在香港眾多文化面向之中，最終決定以竹蒸籠為主題：「其實我很喜歡『竹』這個想法，因為竹蒸籠就是香港日常；對球迷來說，足球文化同樣是生活一部份。」

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如何將竹蒸籠的元素融入數字字體，同時保留字體個性，成為設計的最大挑戰，Lampson由竹篾結構開始研究線條、比例和切角等細節，同時切合實際需要，即使球員在比賽中不斷移動，數字依然清晰易辨，讓現場及從螢幕看直的播觀眾，也要看得清楚。

除了竹蒸籠那種層層交疊的竹篾結構線條，每個號碼數字底部都有香港足總的「龍」圖騰；字體輪廓亦參考過往設計，加入比較俐落的八角切角。

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港足球衣將於9月19日正式開售，Nike亦將在指定店舖及啟德零售館2的HKFA Pop-up推出「Jersey by You」印字服務，球迷可選擇心儀的香港隊球員，將其名字及號碼印於球衣上，詳情留意Nike官方社交平台公布。

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