FIFA東盟盃｜門票今午3時發售　啟德3日賽事設套票　單場最平80元

撰文：陳智深
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國際足協東盟盃（FIFA ASEAN Cup）下月上演，香港隊受邀出戰第二組別兼成為東道主，足總今日公布售票安排。

香港隊月底在啟德出戰東盟盃。（資料圖片/高詩琦攝）

賽事門票今日起透過 Ticketflap 公開發售，詳情如下：

門票發售時間

門票發售時間

賽事日期

賽事種類

發售時間

9月27日起

啟德體育園主場館首個比賽日門票 及 港隊球迷區及決賽三日套票

9月18日 下午3時

9月24日

旺角大球場比賽日門票

9月18日 下午4時

9月30日

啟德體育園主場館第二個比賽日門票

9月18日 下午5時

10月3日

決賽門票

9月22日 下午3時

FIFA東盟盃門票種類及票價：

9月24日賽事 - 旺角大球場

9月24日賽事 - 旺角大球場

門票種類

價格(港幣)

普通門票

$150

特惠門票

$40

柬埔寨/老撾/汶萊/東帝汶/緬甸球迷區門票

$150

9月26日至10月3日賽事及決賽- 啟德主場館

9月26日至10月3日賽事及決賽- 啟德主場館

門票種類

價格(港幣)

上層門票

$80 / $150

下層門票

$200

柬埔寨/老撾/汶萊/東帝汶/緬甸球迷區門票

$150

除逐場賽事購買外，今次賽事亦設有兩種套票給香港球迷，詳情如下：

港隊球迷區及決賽三日套票：$520

港隊球迷區及決賽三日套票售價港幣520元，包括以下三場賽事：

•⁠ ⁠9月27日 香港 對 老撾

•⁠ ⁠9月30日 香港 對 汶萊

•⁠ ⁠10月3日 決賽

下層門票連小食套票：$320

下層門票連餐飲套票售價港幣320元，包括一張下層看台門票及一份指定餐飲套餐。

FIFA東盟盃賽程

FIFA東盟盃賽程

9月24日

下午5:00

A組：老撾 對 汶萊

旺角大球場

晚上8:00

B組：緬甸 對 東帝汶

9月27日

下午3:00

A組：香港 對 老撾

啟德主場館

晚上6:00

B組：柬埔寨 對 緬甸

9月30日

下午5:00

B組：東帝汶 對 柬埔寨

啟德主場館

晚上8:00

A組：香港 對 汶萊

10月3日

晚上6:00

A組首名 對 B組首名

啟德主場館

港足
香港足總
香港足球隊
國際足協FIFA
足球