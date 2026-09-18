FIFA東盟盃｜門票今午3時發售 啟德3日賽事設套票 單場最平80元
撰文：陳智深
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國際足協東盟盃（FIFA ASEAN Cup）下月上演，香港隊受邀出戰第二組別兼成為東道主，足總今日公布售票安排。
賽事門票今日起透過 Ticketflap 公開發售，詳情如下：
門票發售時間
賽事日期
賽事種類
發售時間
9月27日起
啟德體育園主場館首個比賽日門票 及 港隊球迷區及決賽三日套票
9月18日 下午3時
9月24日
旺角大球場比賽日門票
9月18日 下午4時
9月30日
啟德體育園主場館第二個比賽日門票
9月18日 下午5時
10月3日
決賽門票
9月22日 下午3時
FIFA東盟盃門票種類及票價：
9月24日賽事 - 旺角大球場
門票種類
價格(港幣)
普通門票
$150
特惠門票
$40
柬埔寨/老撾/汶萊/東帝汶/緬甸球迷區門票
$150
9月26日至10月3日賽事及決賽- 啟德主場館
門票種類
價格(港幣)
上層門票
$80 / $150
下層門票
$200
柬埔寨/老撾/汶萊/東帝汶/緬甸球迷區門票
$150
除逐場賽事購買外，今次賽事亦設有兩種套票給香港球迷，詳情如下：
港隊球迷區及決賽三日套票：$520
港隊球迷區及決賽三日套票售價港幣520元，包括以下三場賽事：
• 9月27日 香港 對 老撾
• 9月30日 香港 對 汶萊
• 10月3日 決賽
下層門票連小食套票：$320
下層門票連餐飲套票售價港幣320元，包括一張下層看台門票及一份指定餐飲套餐。
FIFA東盟盃賽程
9月24日
下午5:00
A組：老撾 對 汶萊
旺角大球場
晚上8:00
B組：緬甸 對 東帝汶
9月27日
下午3:00
A組：香港 對 老撾
啟德主場館
晚上6:00
B組：柬埔寨 對 緬甸
9月30日
下午5:00
B組：東帝汶 對 柬埔寨
啟德主場館
晚上8:00
A組：香港 對 汶萊
10月3日
晚上6:00
A組首名 對 B組首名
啟德主場館