名古屋亞運｜香港女排頂住負評壓力取今屆首勝　共同分擔堅持前行

「年輕球員的心情一定受影響，我們這班老經驗的球員和教練，幫大家一起分擔。」

「各方面的支持比以前多，雖然我們是慢慢進步，但至少朝着正確方向。」

在香港女排於名古屋亞運最後一場分組賽以25：9、25：8及25：12擊敗卡塔爾後，老將余映姿及升任助教的楊秀美回應近日一則在Threads上對香港女排的貼文。

一場球場，兩極聲音，香港女排始終堅持在自己的路上默默前進。

夏家朗名古屋現場直擊



亞運女排｜香港女排以局數3：0輕取卡塔爾。（夏家朗攝）

香港女排在D組分組賽先後以局數0：3不敵韓國和越南後，Threads出現對個別球員的負評，引起一輪「洗版」留言。港隊今天頂住壓力出戰對卡塔爾的最後一場分組賽，做出賽前部署，助教楊秀美賽後說：「前兩仗表現不夠穩定，昨晚開會後，我們在發球和接發球有更多部署，今天開出超過十個『Ace球』（編按：全場13個），全隊整體都穩定輸出。」

亞運女排｜余映姿（15號）。（夏家朗攝）

25：9、25：8及25：12的比分，香港女排的實力明顯比卡塔爾高一班，余映姿喜見球隊把握機會，特別是快攻與二傳配合比之前順暢。「背飛」了得的副攻嚴泳妮今天取得12分，成為港隊得分次高球員，接應二傳沈嵐則以14分位列港隊之首。

亞運女排｜（夏家朗攝）

亞運女排｜（夏家朗攝）

問到會否因網上負評影響心情，楊秀美和余映姿說得直白：「有。」特別是今年方從協恩中學畢業升讀中文大學的主攻手鄧心弦被「點名」接發球不佳，楊秀美表示：「這些評論對球員一定有影響，特別是年輕球員。我們這班老經驗的球員和教練，會幫大家一起分擔，也教她如何面對不同聲音。現在的運動發展，傳媒、社交媒體、贊助商、市場宣傳，全都分不開，只能說這是Part of the game，必須學習面對。」

亞運女排｜彭琛怡。（夏家朗攝）

余映姿則期望外界對年輕球員多點鼓勵：「我自己亦有少少『唔開心』。外界對運動員的表現有追求，這是可以理解的，但團隊運動在香港發展真的不容易，希望可以對年輕球員有多點鼓勵。」第三次出戰亞運的她回望香港女排發展，她看到鄧心弦、彭琛怡等小將肯付出、有實力，「不可能所有比賽都贏，但希望繼續支持令更多人願意付出」。

香港女排稍後將出戰名次賽，余映姿期望爭取較佳名次，「雖然與對手拉近距離與『成功』二字不同，但在各方支持下，香港女排正在慢慢進步，至少朝着正確方向前行」。