英超特攻｜曼城迎新特蘭　藍月開「讓主」延續強勢

曼城於上場英超的「曼市打吡」在少打一人下，作客以1：0力挫曼聯，於聯賽保持全勝，緊逼榜首的阿仙奴，今周主場迎戰新特蘭，有望再勝一場。

（球賽編號：FB5439，9月20日 21:00開賽，Now 622直播）



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「藍月亮」上仗對曼聯時，上半場中段便有菲爾科頓被逐，但守得住大門之餘，還藉一次反擊由夏蘭特攻入全場唯一入球，雖然事後確認安素費南迪斯理應是越位在先，入球屬誤判，但曼城仍是3分已袋。

曼城「神鋒」夏蘭特今季聯賽4場入4球，狀態大勇。（路透社）

事實上，曼城在社區盾以0：3慘負阿仙奴後，打出一波8連勝，包括於英超連勝4場，僅以得失球不及同樣全勝的阿仙奴，緊守次席，士氣正盛。

新特蘭4場聯賽則取得1勝1和2負，表現一般；近8次面對曼城，只錄得1和7負，包括上季作客以0：3慘敗，因此今仗可熱捧「藍月亮」[-1] 主勝。

同日英超另一仗亦矚目，由利物浦作客般尼茅夫，紅軍新帥伊拉奧拿上演倒戈戰。利物浦雖然今季保持不敗身，但聯賽只得1勝3和；般尼茅夫也好不到那裏，只錄得3和1負，但這4場賽事都有入球，今仗勝負難料下，不如博「入球大」。

加普剛於聯賽盃貢獻一傳一射，是利物浦現時狀態最好的球員。（路透社）

至於周日下午還有亞運男足，中國U23男足在B組分組賽面對伊朗。U23國足上仗以2：1反勝北韓，近12場取得6勝5和1負，只曾不敵強敵日本，因此就算上仗輕取阿聯酋的伊朗實力較高，狀態不俗的U23國足相信有一戰之力，今仗一於博他們成功搶分，取 [+1] 客勝。

U23國足上仗以2：1反勝北韓，「老大哥」張玉寧也攻入了一球。（Getty Images）

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