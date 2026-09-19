名古屋亞運開幕｜日本兩代田徑傳奇　室伏重信室伏廣治父子點聖火

2026愛知．名古屋亞運會在9月19日正式開幕，開幕禮在日本當地時間下午6時上演，

香港隊是第九隊進入會場的隊伍，由籃球的楊博文及武術的沈曉榆擔任持旗手。



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香港隊第9隊進場，運動員及職員均身穿整齊米白色外套、粉藍色長褲，各人手持區旗揮舞。

名古屋亞運開幕禮，香港隊第9隊進場，楊博文沈曉榆任持旗手。（夏家朗攝）

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名古屋亞運開幕，日皇伉儷出席開幕典禮。（路透社）

名古屋亞運開幕禮，儀式一開始先升日本國旗。(路透社)

日本著名導演堤幸彥主理開幕禮

今次的亞運開幕禮會由來自主辦城市名古屋的堤幸彥出任總導演，這位曾執導《金田一少年之事件簿》、《池袋西口公園》、《圈套》、《在世界中心呼喚愛》等作品的日本名導，將會以《和諧心跳》為主題，在開幕禮展現人和地方文化及科技之間的連結，象徵亞洲各地運動員心與心相連，今次焦點包括運用機械臂控制場館內的旗幟，配合表演者與燈光效果，將投影藝術與當地文化、參與義工及民眾的表演融為一體。

中國代表團由男籃胡明軒與拳擊得主吳愉擔任持旗手。（路透社）

中國代表團由男籃隊長胡明軒與奧運拳擊金牌得主吳愉擔任持旗手。

名古屋亞運開幕禮表演。（夏家朗攝）

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經過運動員及裁判宣誓及一輪表演後，聖火於運動場內進行最後六棒傳遞，先後由六位日本體壇傳奇在場內進行最後傳遞，包括摔跤藤波朱理、游泳北島康介、田徑伊東浩司、羽毛球高橋禮華、最後由兩名田徑運動員、日本鏈球傳奇父子室伏廣治及其父親室伏重信點燃聖火，二人均與主辦地方愛知縣及名古屋市有淵源，父子先後在中京大學肆業及執教。