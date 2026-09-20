亞運空手道｜劉慕裳首入決賽鬥尾野真步　力爭生涯首面亞運金牌

名古屋亞運｜劉慕裳第三次出戰亞運空手道女子個人形，她連贏兩仗，突破過去連續兩屆摘銅的往績，首度殺入亞運決賽，將面對「老對手」尾野真步，力爭個人亞運第一金。

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趙子晉名古屋現場直擊



世界排名第一的劉慕裳，近年在國際賽幾近無敵，自去年1月於K1聯賽巴黎站奪得銀牌，之後連續10個國際賽封后，包括K1聯賽分站、世界錦標賽、亞洲錦標賽及世界運動會，直到今年的亞錦賽決賽不敵尾野真步，無緣亞錦賽四連霸。

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來到名古屋亞運，劉慕裳直入8強，面對伊朗的SADEGHI DASTAK Fatemeh。SADEGHI DASTAK Fatemeh以「北谷屋良公相君」套拳應戰，劉慕裳則選擇「一百零八手」，以5：0輕勝對手，晉級準決賽。

亞運空手道｜劉慕裳於8強輕勝伊朗選手。（趙子晉攝）

準決賽緊接8強上演，劉慕裳體力充沛，連續出場皆有上佳發揮。她於準決賽面對中華台北的簡慧萱，使出「八步連」套拳，再勝出5：0。

亞運空手道｜劉慕裳。（趙子晉攝）

劉慕裳在今年的亞錦賽決賽不敵尾野真步，當時她以「北谷屋良公相君」應戰。來到亞運決賽，她再用同一套拳挑戰有主場之利的尾野真步。