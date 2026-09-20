亞運2026｜劉慕裳摘銀　奪港隊今屆首面獎牌　決賽不敵東道主

名古屋亞運｜劉慕裳第三次出戰亞運空手道女子個人形，她連贏兩仗，突破過去連續兩屆摘銅的往績，首度殺入亞運決賽。面對日本「老對手」尾野真步，劉慕裳雖然動作俐落、節奏分明、氣場強大，但裁判意外地全票通過尾野真步勝出，劉慕裳輸0：5，奪得一面銀牌。

這面銀牌是香港隊今屆首面獎牌，劉慕裳的歷屆亞運成績累積至1銀2銅，長期排名世;界第一兼幾近贏盡所有國際賽的她，與亞運金牌卻只差一點點。

趙子晉名古屋現場直擊



世界排名第一的劉慕裳，近年在國際賽幾近無敵，自去年1月於K1聯賽巴黎站奪得銀牌，之後連續10個國際賽封后，包括K1聯賽分站、世界錦標賽、亞洲錦標賽及世界運動會，直到今年的亞錦賽決賽不敵尾野真步，無緣亞錦賽四連霸。

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來到名古屋亞運，劉慕裳直入8強，面對伊朗的SADEGHI DASTAK Fatemeh。SADEGHI DASTAK Fatemeh以「北谷屋良公相君」套拳應戰，劉慕裳則選擇「一百零八手」，以5：0輕勝對手，晉級準決賽。

亞運空手道｜劉慕裳於8強輕勝伊朗選手。（趙子晉攝）

準決賽緊接8強上演，劉慕裳體力充沛，連續出場皆有上佳發揮。她於準決賽面對中華台北的簡慧萱，使出「八步連」套拳，再以5：0勝出。

亞運空手道｜劉慕裳。（趙子晉攝）

劉慕裳在今年6月的亞錦賽決賽不敵尾野真步，當時她以「北谷屋良公相君」應戰。來到亞運決賽，她轉用「敖漢大」，尾野則選用「一百零八手」。劉慕裳動作實淨、節奏分明、氣場強大，飛行動作十分穩陣，可惜她完美的表現未獲裁判歡心，五名裁判給她的分數為 9.1、8.4、9.0、8.8及8.5，尾野真步則得到9.4、8.6、9.3、9.0及8.7，劉慕裳最終以0：5不敵尾野真步，獲得一面銀牌，兼獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人賽銀牌的50萬獎金。

亞運空手道｜劉慕裳。（趙子晉攝）