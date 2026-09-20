女足最前線｜中國女足勢擒菲律賓女足

中國女足在亞運分組賽C組次仗竟只能與烏茲別克打成平手，中止對賽全勝的紀錄，最後一場面對近年進步良多的菲律賓，將全力爭勝，一吐烏氣。

（球賽編號：FB5569，9月21日 15:00開賽，HOY App直播）



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中國女足首仗以5：1大破中國香港，次仗迎擊烏茲別克，兩軍過去9次對壘，女國足錄得全勝兼攻入58球而只失1球，但今次以主將王霜先任後備下，卻只能以1：1賽和對手，24次射門只入1球的把握力，賽後被猛烈批評。

張琳艷上仗攻入一球，令女國足以1：1逼和烏茲別克。（Getty Images）

不過，由於賽制上，每組首、次名，加上小組最佳第3名都能出線8強，因此以1勝1和得4分的中國女足，戰績肯定比A、B組兩仗皆北的越南、泰國、緬甸及孟加拉都優勝，已穩奪晉級資格。

菲律賓女足首兩場分組賽同樣是1勝1和，先以1：1賽和烏茲別克，再以2：0輕取港隊，亦順利晉級；她們近年納入不少歸化兵，例如隊長哈莉朗（Hali Long）生於美國，現效力澳職布里斯班獅吼，是防線主力。難怪菲律賓進步神速，上屆亞洲盃便打入8強，前屆更躋身4強。

菲律賓女足有不少歸化兵，例如隊長哈莉朗生於美國。（Getty Images）

兩軍上一次交手已是2018年女子亞洲盃，當時女國足大勝3：0，但菲律賓已非吳下阿蒙，如今有力一戰。當然，女國足實力還是佔優，今仗可望小勝而回。

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