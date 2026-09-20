亞運2026｜何詩蓓領軍戰4X100自接力摘銀　奪泳隊今屆首面獎牌

名古屋亞運｜何詩蓓今屆亞運棄戰50米蛙泳，專攻自由泳，她今日與隊友出戰女子4X100米自由泳接力決賽，賽事將於香港時間下午5時33分舉行，本文持續更新香港游泳隊戰況。

楊宇翹東京現場直擊



香港游泳隊在今屆亞運依然以何詩蓓為重心人物。雖然她今早未有出戰4X100米自由泳接力初賽，但馬紫玲、王欣桐、李芯瑤及簡綽桐游出3分45.39秒的成績，在初賽排名第4，足以殺入決賽。

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今屆亞運游泳賽事移師東京水上活動中心舉行。4X100自接力決賽前，林柏彤亦殺入女子1500米自由泳決賽，她游出17分25.17秒，在8名選手中敬陪末席。

亞運游泳｜林柏彤出戰女子1500米自由泳決賽。（楊宇翹攝）

亞運游泳｜林柏彤出戰女子1500米自由泳決賽。（楊宇翹攝）

關鵬一日兩破男子100背港績

今早在女子200米蝶泳初賽游出2分15.18秒、總成績第10名晉級的楊凱晴，在決賽以2分14.11秒獲得9名。早上在男子100米背泳初賽以55.46秒再次打破香港紀錄的關鵬，決賽游出55.11秒再次刷新港績，獲得賽事第7名。

亞運游泳｜關鵬一日兩破男子100米背泳香港紀錄。（楊宇翹攝）

女子4X100米自由泳接力決賽 何詩蓓今屆首度亮相領軍摘銀

今屆亞運首日賽事游泳館的壓軸重頭戲——女子4X100米自由泳接力決賽，中國、日本、韓國初賽以頭三名成績晉級，香港派出馬紫玲、王欣桐、李芯瑤及簡綽桐亦以第4名成績晉級。決賽何詩蓓在今屆賽事首度上陣，取代王欣桐游第二棒。

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

在第6線出戰的港隊，馬紫玲在第一棒游出54.95秒的個人最佳成績，以第4位交棒；何詩蓓接棒後旋發揮威力，追過首棒後排第二、三位的菲律賓和韓國，50米以第2位轉池，跟遙遙領先的中國隊張雨霏正面交鋒。

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

何詩蓓交棒時，追至只落後中國隊0.79秒。第三棒李芯瑤游出54.51秒分段時間，力保港隊的第二位優勢，最後一棒簡綽桐亦游出54.91秒分段成績，成功為港隊鎖定第二名衝線，成績3分36.59秒刷新香港紀錄，僅次贏得金牌的中國隊的3分33.10秒。日本最後一棒超越韓國，以3分39.09秒獲銅牌。

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

香港隊對上一次在亞運4X100米女子自由泳接力摘銀，已經要數到1994年廣島亞運，之後由2006年開始，每屆皆獲銅牌，今屆亞運在何詩蓓上陣下，時隔32年再次獲得銀牌，追平港隊在亞運游泳接力賽的最佳成績。

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）