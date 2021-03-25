足球熱話│武磊入選十大最值得踢世界盃球星　網民質疑FIFA等錢使

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-25 13:53

2022年世界盃明年將於中東國家卡塔爾舉行，國際足協（FIFA）最近選出10位「最值得踢世界盃」的球員。雖然近況欠佳，但中國國家隊前鋒武磊照舊入選，跟世界第一中堅雲迪積克齊名。

在中國有「武球王」之稱的武磊已外流西班牙球隊愛斯賓奴一段時間，雖然他在球隊征戰西甲期間曾有好表現，但隨着球隊降班至西乙，武磊已遠離主力行列，漸漸成為「板凳球王」。部份中國球迷力勸這位國家隊前鋒應考慮返回中超落班，以重拾昔日狀態。

武磊今季長坐冷板，在西班牙聯賽的上陣時間欠奉。（Getty Images）

【武磊西乙淪看台球王】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

國際足協近日隔空向武磊送上「祝福」，說的是FIFA嚴選了10位「最值得踢世界盃」球星，當中武磊就在名單之上。FIFA解釋，武磊當年以14歲之齡成為中國職業足球史上最年輕球員，2018年更當選中超年度最佳球員，是11年來首位亞洲球員榮得這項殊榮。

當然，武磊加盟西甲也是創舉，他去年曾在對巴塞隆拿時壓哨建功，協助愛斯賓奴在少踢一人下逼和這支同市宿敵，亦屬一時熱話，種種原因令FIFA相信此子應在世界盃舞台上佔一席位。

其他9位跟武磊睇齊的最值得踢世界盃球員，位位都是世界級球星：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

武磊成唯一入選亞洲人 網民：FIFA等錢使？

跟武磊同時入圍的還包括被譽為「世界第一中堅」的荷蘭國腳雲迪積克、效力阿仙奴的加蓬射手奧巴美揚、威爾斯快翼加里夫巴利等等，位位都是世界級球星。

內地傳媒特別強調，武磊是唯一入選的亞洲球員，「證明武磊是有能力踢世界杯的球星。」然而網民不禁留言：「國際足聯（協）也這麼缺錢了？」、「國際足聯（協）也知道中國是巨大市場，只不過國足踢的差强人意。」

中國足球隊在今屆世界盃外圍賽的成績不算出眾。（新華社）

所以說球迷總能突破盲點，FIFA以「最值得」為挑選準則，其實背後意味該球員從未踏上世界盃戰場。箇中原因自然是球員能力未足以入圍世界盃大軍，又或其國家隊根本無法晉級世界盃決賽周，而武磊明顯屬於後者。

FIFA也在網頁中提到，中國自2002年日韓世界盃後從未出戰世界盃，而球隊在今屆外圍賽同樣受到阻力，目前在小組落後榜首的敍利亞8分之多，但仍有機會以最佳小組次名出線下一圈。

武磊衝突「被圍」，隊友「視而不見」逐格睇：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

武磊的西班牙之旅（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

【中國歷年外流歐洲名將】：（按圖放大）