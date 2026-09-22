國際賽出擊｜亞運男足　中國誓贏阿聯酋出線

愛知 - 名古屋亞運男足迎來分組賽最後一場，中國U23於B組將面對中東勁旅阿聯酋，只要賽和便可出線8強，但為了較佳走線，今仗將全力爭勝，以取得首名出線資格。

（球賽編號：FB5602，9月23日 13:30開賽，HOY 76直播）



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U23國足在今屆亞運首仗憑兩名超齡球員張玉寧及吳曦的入球，以2：1反勝北韓，取得開門紅；次仗硬撼伊朗，雖然控球率僅三成，但終能守住0：0和局。

中國亞運男足隊長吳曦雖已年屆37歲，但寶刀未老，首仗對北韓攻入一球，上仗對伊朗亦有一腳射門中楣彈出。（Getty Images）

U23國足現時以2戰得4分，僅因得失球差不及伊朗排次席，由於分組賽首、次名可出線8強，因此中國今仗只需1分，也足以壓過同組均得1分的阿聯酋及北韓。不過，如果僅以次名出線，8強便要面對A組首名，亦即大有機會迎戰東道主日本，因此中國今仗肯定全力爭取3分。

雖然攻擊力仍在改進當中，但國足在主帥安東尼奧的5-3-2陣式下，防守反擊戰術愈見純熟，先屯重兵於後防堅壁清野，再藉吳曦、張玉寧、王鈺棟的個人能力策動快速反擊，效果顯著。

阿聯酋上仗僅賽和北韓，兩仗只得1分，今仗必須取勝才有望晉身8強。（Getty Images）

U23國足近3次與阿聯酋交手，只取得1勝1和1負；最近一次的對壘是前年的U23亞洲盃，U23國足以2：1取勝，今仗士氣正盛下，坐和望贏，可博他們小勝出線。

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