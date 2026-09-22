亞運2026｜何詩蓓衛冕女子100米自由泳　個人累積2金1銀

名古屋亞運｜何詩蓓蟬聯女子100米自由泳金牌。她在今屆亞運實力超班，最終以52.45秒在決賽首名衝線，奪得金牌；師妹李芯瑤同樣晉級決賽，排名第7。

何詩蓓今屆亞運累積2金1銀，暫是香港代表團中成績最好一員。

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何詩蓓在去屆杭州亞運以52.17秒奪金兼打破亞運紀錄，亞洲紀錄則是她當屆亞運後兩星期、2023年10月在世界盃柏林站寫下的52.02秒。她在這個項目實力超班，無疑是奪得金牌大熱門。

亞運游泳︱女子100米自由泳初賽，何詩蓓與李芯瑤（左）一同出戰。（楊宇翹攝）

來到決賽，何詩蓓依然無敵，頭25米後已帶出優勢，以25.25秒完成頭半程是今年最快。後半程她繼續表現輕鬆，最終以52.45秒首名衝線，繼200米自由泳後，再於100米自由泳完成衛冕大業，今屆個人累積2金1銀。師妹李芯瑤則以55.45秒排名第7。

亞運游泳｜何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽。（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽。（楊宇翹攝）

至於其他泳手，張心悅於女子200米自由泳游出2分12.06秒，排名第5。馬紫玲稍後出戰 女子400米自由泳。

至於今早初賽，何詩蓓與李芯瑤同在第4組上陣。何詩蓓入水後已迅速確立領先優勢，頭50米游出25.68秒率先轉池，最終以53.60秒完成比賽，總成績第一名晉級。李芯瑤則以55.58秒並列總成績第7名晉級。

亞運會2026游泳︱何詩蓓100米自由泳首名晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運游泳｜李芯瑤。（楊宇翹攝）