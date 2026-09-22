亞運會2026｜張家朗罕見吐露傷情與心結　「應是最後一屆亞運」

張家朗在亞運男子花劍個人賽32強下馬後，走進混合採訪區，他罕見地嘆一口氣，默然兩秒。「打得唔好，好無奈，年紀大，身體跟唔上，唔想提受傷，運動員要同傷病並存，但真係有影響，力不從心。」

他說，預料今屆將是最後一屆亞運，但目前最重要是周五（25日）的團體賽。「盡力揸緊信念。」是他給自己的寄語。

趙子晉名古屋現場直擊



亞運劍擊｜張家朗。（趙子晉攝）

張家朗近年一直受傷患困擾，尤其左手手踭、手腕和手指；早前在主場完成世錦賽後的休季，他日常生活亦要在左手指位置戴上護具，避免不必動作帶來額外負擔。

亞運劍擊｜張家朗。（趙子晉攝）

在亞運花劍個人賽32強下馬後，無緣衛冕的張家朗接受訪問，罕見地展現沮喪一面。他嘆一口氣，道出落敗心情。

「打得唔好，好無奈。」他默然兩秒，若有所思，再說：「年紀大，身體跟唔上，唔想提受傷，運動員要同傷病並存，但真係有影響，由打小組賽開始，已覺力不從心，打得比較差。」他近年打劍一直「紮住上」，拿起劍一發力就手痛，導致進攻時刺得不夠精準。

亞運劍擊｜張家朗。（趙子晉攝）

張家朗今日的表現除了力不從心，比賽也多番出現小事端，例如刺中對手沒有著燈、制服上遮蓋贊助商的貼紙數次脫下、被對中撞到醫療暫停等，基本上沒有節奏可言。

「打完小組之後，與教練討論如何調整，他叫我用正面的態度面對。我也努力嘗試。自己不夠專業，被這些事情影響情緒。」

亞運劍擊｜張家朗。（趙子晉攝）

平伏心情後，記者再追問他的身體狀況，他再透露多一點點：「手踭一直都痛，一星期前比預期更痛，今日也服食止痛藥，但好像作用不大。」然後他說，預計今屆應是最後一屆亞運了，「有贏有輸，都要經歷」。四戰亞運的他，2014年奪團體銅牌、2018年奪團體銀牌及個人銅牌、2023年更在個人賽一舉奪金，「我應該到退役都會記得今屆亞運，哈哈」，他自嘲。

亞運劍擊｜張家朗。（趙子晉攝）

他自巴黎奧運蟬聯人賽金牌後，曾經透露難以再找動力，雖然教練一直在旁支持，但這個問題沒法圓滿解決。「好難好似以前細個咁『好衝』，好想去打劍，一直有同教練傾，大家都係一路行一路搵方法。我同自己講，好好享受比賽，但打得唔好，唔享受，變相加重心理負擔……我有啲難去搵動力，呢個問題有啲複雜。」

亞運劍擊｜張家朗。（趙子晉攝）

張家朗於周五（25日）尚有團體賽，將與蔡俊彥、梁千雨及何承謙力爭香港歷來首面團體金牌。現在的團體賽對他來說是相對「嶄新」的體驗，一個完整的團隊，彼此一起經歷，他是喜歡這種大家朝着共同目標互相砥礪的人。

「盡力揸緊信念，以最好嘅自己上場。」攀上高峰雖艱苦，但沿途總是充滿掌聲；從高峰走下，香港人不再簇擁，能在孤寂中堅持信念，其實比贏得任何獎牌都要困難。