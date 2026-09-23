女足最前線｜亞運女足8強　中國輕取越南晉級

中國女足於亞運分組賽最後一仗大破菲律賓，以小組首名晉身8強，將與越南爭入準決賽；女國足實力、往績佔盡上風，今仗有望大勝晉級。

（球賽編號：FB5667，9月25日 14:00開賽）



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女國足在今屆亞運，分組賽3戰取得2勝1和，首仗以5：1大破港隊，次仗先收起主力王霜下，以1：1賽和烏茲別克，最後一仗全力出擊，結果以5：1大破近年表現突飛猛進的菲律賓。

王姸雯上仗對菲律賓大演帽子戲法，是女國足的進攻主力。（Getty Images）

女國足上仗有進攻主將張琳艷傷出，但王妍雯夥拍王霜攻堅卻有奇效，前者連中三元，分組賽3仗貢獻4入球及1助攻，表現不俗。不過，女國足的隱憂是防線，3場都有失球，或多或少是門將與幾名守將缺乏溝通所致。

近5次對壘，中國女足悉數取勝，其中3次是淨贏2球；考慮到她們防線不穩，未能能保清白之身，今仗宜取其淨勝越南兩球，波膽可博3：1或4：2。

張玉寧及王玉棟等仍征戰亞運，韋世豪在這個國際賽期將堅負帶領國足的重任。（Getty Images）

國足迎弱隊馬爾代夫 再追贏5：0波膽

至於國足亦趁為時3周的國際賽期，在重慶參與4場友賽，首仗是9月24日晚與馬爾代夫對壘（球賽編號：FB5661，9月24日 19:35開賽）。由於亞運仍在上演，張玉寧、朱辰杰、王鈺棟及胡荷韜等主力效力亞運隊，因此國足主帥邵佳一今次挑選了不少新人，但韋世豪、巴頓和塞爾吉尼奧仍在陣，預料今仗可望輕取國際足協排名僅第173位的馬爾代夫。近10年交手4次，國足最少贏3：0，對上兩次均派5蛋，今仗可續追5：0波膽。

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