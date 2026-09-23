亞運2026｜香港投手洪泓澤三振韓國全壘打王　無懼差距全力展現

香港棒球隊一場被韓國扣倒的分組賽，亮點除了因為胡子彤的打席而燃點了現場氣氛，香港投手洪泓澤在第五局登板，將韓國全壘打王金倒永三振出局，同樣值得被記住。



總有人說香港隊制運動項目實力不高，難敵職業水平的對手。雙方差距不代表要放軟手腳，在洪溝之中努力追趕，全力以赴展現自己，才是競技場上應有的態度。以棒球為例，日本、韓國、中華台北本是世界前列隊伍，國內職業聯賽已發展為成熟的產業，譬如香港隊昨日（22日）的對手韓國，打者金倒永是韓國的全壘打王，在今季韓國職棒轟出40支全壘打，去季也錄得40次盜壘，長打能力與速度均是頂級水準，MLB球探也一直關注他的表現。

香港男子棒球隊。（夏家朗攝）

面對強大火力，香港投手洪泓澤卻沒有懼色。「我本身不知道打者是金倒永，是換局時隊友告訴我，我才知是他。」洪泓澤於第五局登板入替黃睿鋒，當時兩出局、一三壘有人，洪泓澤要做的就是再解決一名打者，只是上場後才知要與金倒永對決，「站上投手丘其實非常緊張，不過當時兩出局，我就進攻好球帶，交給野手隊友處理」。

金倒永。（Getty Images）

這場與韓國全壘打王的直接對決，洪泓澤引得金倒永兩度揮空，緊接投出一個壞球；二好一壞之後，洪泓澤投出一個貼住好球帶邊落的曲球，將金倒永三振出局，全場頓時響起一片歡呼聲。

「好開心，完全冇諗過，金倒永喎！但這個三振有賴學長引導配球，港隊才能解決打者。」洪泓澤說。

洪泓澤。（受訪者提供）

24歲的洪泓澤擁有四線球、滑球及速球共三種球種，他期望未來繼續提升身體質素，做好控球。至於今屆亞運，第一次出戰的他以汲取實戰經驗為主，並與隊友一起好好發揮，「首戰反負泰國之後，大家沉澱了一晚，都收拾好心情，放低過去，要往前看。對韓國和中華台北讓我們汲取經驗，好好準備之後的名次賽」。

港隊將在今日下午5時30分對中華台北，預計梁家豪將擔任先發投手。