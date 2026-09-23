亞運會2026｜空手道媽媽曾綺婷產後復出　丈夫兒子現場見證摘銀牌

空手道媽媽曾綺婷產後復出，力爭名古屋亞運獎牌，今日（23日）她出戰女子組手50公斤以下級，在決賽與馬來西亞選手平分秋色，可惜最終被裁判判定落敗，但四戰亞運的她，能夠在丈夫兼前港將鄭子文及兒子鄭一信見證下，為香港增添一面銀牌，已經無憾。

趙子晉名古屋現場直擊



香港空手道隊今日分途出擊，日前在男子個人形摘銅的洪晧崴，今日較早前與隊友李智剛及鄧宇軒再下一城，奪得銅牌。曾綺婷出戰女子組手50公斤以下級，一路過關斬將，晉級決賽。

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名古屋亞運會2026，香港隊曾綺婷出戰女子組手50公斤以下級賽事，一路殺入金牌戰，家人更帶同其幼兒遠道觀戰。（趙子晉攝）

名古屋亞運會2026，香港隊曾綺婷出戰女子組手50公斤以下級賽事，一路殺入金牌戰。（趙子晉攝）

曾綺婷在8強面對中華台北的鍾雅淇，以6：0輕勝。稍事休息後，準決賽隨即上演，曾綺婷對菲律賓的Marie June Adriano，一度領先4：1，雖然對手力追，但曾綺婷險勝5：4，躋身決賽，鎖定一面獎牌。

名古屋亞運會2026，香港隊曾綺婷出戰女子組手50公斤以下級賽事，一路殺入金牌戰。（趙子晉攝）

名古屋亞運會2026，香港隊曾綺婷出戰女子組手50公斤以下級賽事，一路殺入金牌戰，家人更帶同其幼兒遠道觀戰。（趙子晉攝）

名古屋亞運會2026，香港隊曾綺婷出戰女子組手50公斤以下級賽事，一路殺入金牌戰。（趙子晉攝）

名古屋亞運會2026，香港隊曾綺婷出戰女子組手50公斤以下級賽事，一路殺入金牌戰。（趙子晉攝）

來到決賽，曾的對手是馬來西亞選手Shahmalarani CHANDRAN。她的丈夫、前港將鄭子文帶同兒子鄭一信前來觀戰，成為最大動力。曾綺婷與對手在法定時間內未取任何分數，要由裁判決定誰勝誰負，最終4名裁判一致認為Shahmalarani CHANDRAN表現更好，判馬來西亞獲勝，曾綺婷獲得一面銀牌。